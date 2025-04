Qué dijo Gareca sobre la posibilidad de volver a convocar a Carlos Palacios para la Selección de Chile: "Es una decisión de..."

De todos los refuerzos que llegaron a Boca Juniors en el último mercado de pases, Carlos Palacios sin duda ha sido unos de los más regulares y que mejor rendimiento han demostrado. Sin embargo, sus actuaciones se vieron empañadas en la última semana tras su faltazo al primer entrenamiento post fecha FIFA, lo que desembocó en la desafectación por parte de Fernando Gago para el partido ante Newell's. Superado este encuentro, volvería a estar a disposición para enfrentar a Barracas el domingo, pero la relación quedó igualmente un tanto tensa.

Este no es el primer episodio de estas características que el joven extremo trasandino protagoniza. Algunos meses atrás, en medio de la doble fecha de Eliminatorias de octubre, abandonó la concentración con la Selección de Chile alegando problemas personales, lo que generó un escándalo ya que se corrió el rumor de que lo hizo en realidad para volver con el Colo-Colo, su club por aquel entonces. Desde entonces, Ricardo Gareca no volvió a llamarlo para los compromisos posteriores.

Las declaraciones de Gareca sobre Palacios en Chile

Este viernes, el Tigre, que atraviesa un muy delicado momento a cargo de La Roja, al borde de quedar afuera del Mundial 2026, habló sobre la posibilidad de volver a convocar a la Joya: "Es buen jugador, me interesa. Después, está en él si quiere o no venir a la Selección. Yo no le cierro la puerta a nadie, menos a los jugadores que pueden venir. Si yo lo veo y me gusta lo que estoy viendo, lo convocamos. Después, será un problema de él si viene o no", advirtió este jueves en diálogo con DSport Radio.

"Es una decisión de él. Nosotros jugamos con Bolivia (en realidad fue contra Brasil), y después del partido, que teníamos que viajar para Barranquilla (para enfrentar a Colombia), él informa que tenía problemas personales y que quería ser desafectado. Y no tuve nunca más una charla con él", relató el DT sobre aquel polémico episodio durante la fecha de octubre.

"Yo no hablé con él porque en ese momento les habíamos dado unas horas libres para que vayan con la familia y después se presenten a la noche en la concentración. Él quería hablar antes y yo tenía a mi familia, entonces le dije que vaya con el profe (Néstor Bonillo) y con mi ayudante de campo, Hugo Alves. Hablaron y él les manifestó que tuvo problemas personales y quedó ahí. No tengo ningún problema. Yo jamás con él tuve un problema", detalló Gareca acerca de su relación con Palacios, dejando en claro que puede volver a convocarlo a Chile en los próximos llamados.