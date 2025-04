Luciano González, figura de Los Pumas 7s, y el secreto del éxito de Argentina en el Circuito Mundial: “Lo fundamental es…”

Los Pumas 7s dejan cada vez menos dudas de que son el mejor equipo del Circuito de Seven. El equipo que dirige Santiago Gómez Cora está a un paso de conseguir el segundo título de liga de manera consecutiva: en el circuito de Singapur que se disputará este fin de semana, le alcanza con terminar en el 6º puesto para ser campeón sin depender de nadie más; sino, deberá mirar atentos a Fiji y España.

El gran momento del equipo (prolongado, ya no se trata de una racha) se explica por varios motivos, pero uno de ellos tiene nombre y apellido: Luciano González Rizzoni. El riojano es la carta más potente de Los Pumas 7s y uno de los mejores del mundo en la disciplina; tras la salida de Rodrigo Isgró, tomó incluso más protagonismo que antes y, junto a Marcos Moneta, es una pieza fundamental del plantel.

González junto a Germán Schulz, otro de los experimentados. (Foto: @lospumas7arg)

González dialogó con Olé y reveló el “secreto” de un equipo que este año fue campeón en Perth, Vancouver y Hong Kong, donde rompieron el maleficio de toda un vida cosechando decepciones en el país asiático, y que puede volver a coronarse este domingo. “Mucha gente me lo pregunta, me dicen "che, el equipo está muy bien…"”, se sinceró el de 1,85 metros.

A lo que se dio a sí mismo la respuesta: “Yo creo que lo fundamental es estar bien con el que tenés al lado. A tus compañeros los ves todos los días, somos como una familia, y si no tenés esa buena onda es imposible rendir como debemos en la cancha. Eso lo supimos hablar e integrarlo en el grupo, para hablar lo más transparente posible entre nosotros”, aseguró González.

¡Mañana juegan Los Pumas 7´s!



uD83DuDC49 Seven de Singapur

uD83DuDCC6 5 de abril



uD83CuDD9A Sudáfrica

? 5:44 h



uD83CuDD9A Gran Bretaña

? 9:00 h#SeVenComoNunca pic.twitter.com/9Xn9yhpno0 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 4, 2025

“Vivimos juntos, yo no tengo familiares en Buenos Aires y ellos, por más que no tengan mi sangre, ellos lo son. No tengo dudas de que si a mí me pasa algo, van a ser los primeros en estar. Esa es la fortaleza principal de esta Selección”, continuó. “Ya sabemos cómo es cada uno, cómo juega el que nos acompaña, cuándo uno tiene un día bueno o uno malo, así como también conocemos cómo explotar nuestro potencial. Ahí está la clave de nuestro nivel”.

El nacido en La Rioja, que con 152 tries ya integra el Top 5 histórico de trymen de Los Pumas 7s, abordó un tema no menor: su posible regreso al rugby de XV: “Es una decisión que voy a tener que tomar, no sé si dentro de poco o la dejo para el año que viene”, confesó. “Tengo muchísimas ganas de jugar con la camiseta del XV. No lo tengo muy pensado, estoy muy enfocado en el Circuito, cuando termine, me sentaré a hablar con Santiago (Gómez Cora) para ver qué opciones tengo, no me puedo ir así como si nada. Cuando acabe la temporada, voy a pensarlo tranquilo”.