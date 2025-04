El jefe de Alpine reveló la causa del choque y fue categórico con Doohan: “Fue un error de…”

El fin de semana en Japón comenzó con alguna buena noticia para Alpine F1 Team, pero rápidamente fue opacada por el brutal accidente de Jack Doohan. El piloto de reserva Ryo Hirakawa había ilusionado al equipo con un 12º puesto en la primera práctica, pero todo quedó en el olvido cuando Doohan, en el cuarto giro de la FP2, destruyó el auto contra los muros del trazado de Suzuka.

Llamó la atención el accidente del australiano, que cosechó otra decepción en el tercer fin de semana de la temporada de Fórmula 1, por la forma en que bloquearon los neumáticos de su A525. El sitio especializado Motorsport explicó las razones del choque y, más tarde, Oliver Oakes, jefe de Alpine, dio una versión similar, en la que no le quitó en absoluto responsabilidad a Doohan.

Así fue el fuerte choque de Doohan

Motorsport aseguró que Doohan no cerró el DRS de manera manual antes de doblar, algo a lo que los pilotos no están acostumbrados, ya que generalmente el DRS se cierra de forma automática. “Habitualmente, el DRS se cierra automáticamente cuando el piloto pisa el freno o levanta el pie del acelerador. Sin embargo, por las características de la curva 1 de Suzuka, donde se puede comenzar a doblar antes de hacer alguna de esas dos acciones, el piloto debe desactivar el DRS manualmente”, escribió el sitio.

La explicación posterior que Oliver Oakes le dio al medio The Race fue similar; el jefe de Alpine dejó claro que el error había sido totalmente del piloto y no del equipo: “Fue un error de cálculo no cerrar el DRS en la curva 1. Es algo de lo que aprender y sé que Jack y el equipo estarán listos para mañana”.

Oakes fue el primero de Alpine en referirse al futuro de Doohan, ya que tras el choque no se sabía si su salud le permitiría estar en la FP3, la Qualy y luego la carrera. Aparentemente, el australiano llegaría en condiciones. “Estamos todos aliviados de ver a Jack salir airoso de su incidente en los entrenamientos libres 2 y contentos de ver que está bien después de sus controles de precaución”, reflexionó Oakes sobre el despiste.