El ex preparador físico de Sinner, echado tras el caso de doping, dio su versión de los hechos: “No me volvería a fiar…”

El tenis puede haberse acostumbrado un poco en las última semanas, pero lo cierto es que vive una época difícil de creer: el número 1 del mundo, Jannik Sinner, está cumpliendo una suspensión de tres meses por haber dado positivo de doping en dos controles realizados el año pasado, aunque por haber estado “libre de negligencia” según un tribunal independiente negoció con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) una sanción de solo un trimestre.

El castigo generó muchísima polémica, críticas de todo tipo y sentimientos de injusticia en otros tenistas, sobre todo, cuando muchos de ellos no creyeron la versión de Sinner. ¿Cuál era esta? Según el último campeón del Australian Open, su resultado positivo de clostebol (una sustancia prohibida en el tenis, pero de libre acceso) fue la consecuencia “accidental” de que su fisioterapeuta lo masajeara con un spray que contenía dicha sustancia.

Así, quedaron involucradas dos personas: su fisioterapeuta Giacomo Naldi, y su preparador físico de entonces, Umberto Ferrara, quien supuestamente había comprado el producto en una tienda de Bologna; y los dos fueron despedidos del equipo de Sinner. Pero ahora Ferrara habló por primera vez públicamente, dio su versión de los hechos, se despegó de la culpa y apuntó contra el fisioterapeuta.

En diálogo con La Gazzetta dello Sport, Ferrara aseguró que él poseía el producto por otros motivos (cosa que explicó durante la investigación), pero que nunca se lo facilitó al fisioterapeuta: “No le di nada a Naldi; le sugerí que lo usara porque tenía un corte en el dedo que no cicatrizaba y le dificultaba el trabajo. Le expliqué con mucha claridad la naturaleza del producto y la necesidad de que no entrara en contacto con Jannik bajo ningún concepto. De hecho, solo permití su uso en mi baño personal. Naldi no negó haber sido informado, pero dijo que no lo recordaba”.

Sinner volverá al circuito antes de Roland Garros. (Foto: archivo)

Quien, ya alejado de Sinner, ahora trabaja con otro tenista italiano (Matteo Berrettini) reveló su angustia: “Me he sentido demonizado”. Y explicó el procedimiento que derivó el resultado positivo: “El spray lo utilizo desde hace años porque me fue indicado por un médico especialista para tratar una patología crónica (...)”, se justificó. “Era perfectamente consciente de la prohibición y siempre lo mantuve guardado con la mayor prudencia, en mi neceser de higiene personal. ¿Por qué lo llevé a Estados Unidos? (los controles antidoping tuvieron lugar en Indian Wells). Porque lo podría haber necesitado para mi patología y tenerlo disponible, estando en el extranjero”.

Por último, Umberto Ferrara expuso sin filtro a su excompañero de trabajo, Giacomo Naldi, el exfisioterapeuta del tenista de San Candido: “Mirando atrás, es fácil decir que no volvería a hacer lo mismo. Sin duda, no me fiaría del comportamiento de los otros”, opinó, y confirmó que no tenía “ni idea” de que Naldi hubiera masajeado a Sinner con el polémico spray sin guantes o sin haberse lavado las manos. La polémica no cesa y, mientras tanto, Jannik Sinner aguarda para regresar al circuito el próximo 7 de mayo en el Masters 1000 de Roma.