Bomba: Riquelme ya decidió quién es su principal apuntado a DT de Boca y hay charlas

Fernando Gago ya no es más el director técnico de Boca desde esta mañana, luego de la derrota 2-1 ante River en el Monumental: el Consejo de Fútbol le comunicó su despido antes del entrenamiento matutino y Pintita se despidió del plantel antes de abandonar el predio de Ezeiza. Por eso, con el torneo Apertura todavía en juego, la dirigencia Xeneize debe salir a buscar apresuradamente un reemplazante.

Boca está primero en la Zona A con 32 puntos y podría ser campeón en solamente cinco partidos. Si bien Mariano Herrón dirigirá el duelo ante Tigre en Victoria por la última fecha de la etapa regular, el entrenador de la Reserva no es el nombre que Juan Román Riquelme tiene en la cabeza para dirigir en el Mundial de Clubes, que comenzará el 14 de junio próximo.

Gago dejó el cargo después de 30 partidos. (Foto: archivo)

Según hizo saber el periodista Julio Pavoni en Dale al Medio, programa de TyC Sports, la primera opción del presidente de Boca sería Gabriel Milito, a quien Román conoce de la época de la Selección argentina. Según Pavoni, la dirigencia de Boca ya habría entablado comunicación con el ídolo de Independiente y su entorno.

Milito dirigió en el fútbol argentino a Estudiantes de La Plata, Independiente y Argentinos Juniors y tuvo su última experiencia en Atlético Mineiro: llegó a la final de la última Copa Libertadores (eliminó a River en semifinales), en la que perdió Botafogo, pero peleó el descenso en la liga de Brasil y se fue en diciembre con un saldo de 23 victorias, 20 empates y 19 derrotas en 63 partidos.

Gabriel Milito, el gran apuntado por Román. (Foto: archivo)

En caso de que Gabriel Milito no le de el “sí” a Riquelme, recién entonces entrarían en juego otros dos nombres. El primero de ellos sería el de Cristian “Kily” González, quien el año pasado, antes de que llegara Gago a La Ribera y cuando se especulaba con su arribo, había dicho: “Creo que la gente que está en Boca me conoce, de qué manera me manejo. Yo estoy muy comprometido con este club desde que llegué”. Hoy, el Kily ya no es más el técnico de Unión desde abril: se fue con un saldo de 25 victorias, 25 empates y 27 derrotas en 77 partidos.

La tercera opción para suceder a Fernando Gago sería Gustavo Quinteros, quien se consagró campeón del fútbol argentino el año pasado con Vélez Sarsfield, pero no pudo extender sus éxitos en Gremio de Brasil. Quinteros, de 60 años, fue despedido de Gremio hace dos semanas después de solo 18 partidos, tras 8 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Se oyeron los nombres de Rodolfo Arruabarrena o Gerardo Martino… pero Riquelme ya tendría una terna definida en su cabeza.