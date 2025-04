La preocupante advertencia de la esposa de Tissera, el jugador de Huracán preso hace 24 días en Córdoba: "Matías no está bien"

Sofia Arozamena, esposa del jugador de Huracán Matías Tissera, quien se encuentra detenido en el Penal cordobés de Bouwer, aseguró que su pareja "no está bien" y que "no quiere que nadie lo visite".

El delantero de 28 años fue capturado al querer viajar con el Globo para enfrentar a Corinthians de Brasil por la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana y, casi un mes después, el futbolista continúa en prisión.

Las declaraciones de la esposa de Tissera sobre su detención

"Matías no está bien, claramente. Está en comunicación, pero muy poco. Me llama una vez al día si puede. Me dice que quiere salir y que no entiende por qué está ahí adentro", comenzó en declaraciones televisivas.

Y explicó: "Acá estamos haciendo todo lo posible. Lo único que no entiendo es cómo en 23 días no dejen a los abogados acceder a la causa. No sé si no quiere que lo vean por humillación o por el protocolo".

Además, la cónyuge del ex Newell´s de Rosario se mostró indignada con los pormenores que mantienen a su esposo en el penal cordobés, alejado de su familia y sin recibir visitas: "No le encuentro explicación, supuestamente Matías está detenido por peligro de fuga, el cual no existe para nosotros.

"Tenemos un contrato de trabajo, nuestro nene escolarizado y tenemos contrato de alquiler. Hay muchas cosas para demostrar que no hay peligro de fuga", remarcó. Y añadió: "Yo no puedo entender la cantidad de tiempo que se toma la Justicia para determinar si la persona detenida puede fugarse o no. Es insólito".

Asimismo, Arozamena reveló los motivos que sostiene la jueza de la causa para dejar privado de su libertad al oriundo de Rojas.: "La explicación que nos da es que como nosotros estuvimos viviendo en Bulgaria y tenemos amigos allá, un lugar donde volver, pero igual no tenemos propiedades afuera. El lunes se presentó un pedido de excarcelación y estamos a la espera de una resolución de ese lado", continuó.

Tissera se encuentra acusado de extorsión por Florencio Ferrara, dueño de una empresa de casas prefabricadas, luego de que el atacante exigiera "el dinero por una vivienda que nunca fue entregada". Según el empresario, quien presentó la quiebra en 2024, el delantero de 28 años lo habría amenazado para reclamar 10 mil dólares, monto entregado para la construcción de una casa en Córdoba.

"Intentamos que la causa se cambie porque Matías no extorsionó a nadie. Lo único que reclamó fue su dinero por una casa que nunca fue entregada. Hicimos todos los medios, nos comunicamos con el dueño de la empresa. Desde Bulgaria no tenía la posibilidad de contactarse con estas personas", sentenció.

Y concluyó: "Se acordó de unas personas para que puedan ir y reclamar este dinero. Nunca con esa intención, ni sabiendo si tenían antecedentes. Se dijo que Matías había contratado a una persona y nada que ver, no fue así. Solo acudimos a esta persona para ver si llegaba a un acuerdo con este hombre (Ferrara)".

Fuente: NA