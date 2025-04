¡Bombazo en Alpine! Finalmente Colapinto no irá al GP de Miami y vendrá a la Argentina: el motivo

Luego de tres fines de semana consecutivos de carreras (Japón, Bahréin y Arabia Saudita), la Fórmula 1 tendrá un descanso antes de volver al ruedo. La próxima semana se correrá el GP de Miami, el sexto de la temporada del Gran Circo, y Alpine tomó la decisión de llevar a Franco Colapinto en lugar de Paul Aron luego de que en las últimos tres GP se quedará en Enstone para hacer pruebas con el simulador de la escudería francesa.

De todas formas, muchos esperaban que de cara a la carrera en Florida Colapinto tome el lugar de Jack Doohan, segundo piloto de Alpine y que no logró sumar puntos en lo que va de la temporada, pero el equipo francés le dio una oportunidad más al australiano, ya que logró un acuerdo publicitario con una marca de renombre. Esto hizo que se confirme su presencia en Estados Unidos, donde el sábado 3 de mayo habrá carrera Sprint y al día siguiente se correrá la carrera.

No obstante, este jueves por la mañana hubo un cambio de planes para Franco. Finalmente, el piloto de 21 años no viajará a Estados Unidos, pero si estará presente en Argentina. Esto se debe a que el oriundo de Pilar participará de una charla el próximo martes 29 de abril en el Movistar Arena que darán jóvenes emprendedores por un evento que se denomina Experiencia Endeavor Sub 20, según informó el Diario Olé.

Colapinto no estará en el GP de Miami, pero vendrá a Argentina. (Foto: archivo)

La ilusión de todos los argentinos por conocer a Colapinto es inmensa, pero lamentablemente para todos ellos, este evento no vende entradas, ya que es cerrado y exclusivamente para los adolescentes, jóvenes y estudiantes que fueron invitados. De hecho, los habituales palcos de empresas que tiene el estadio de Villa Crespo tampoco estarán disponibles.

Los oradores que estarán presentes en el Movistar Arena junto a Colapinto

Junto con el piloto se anuncia a Martín Migoya, el CEO de Globant; Nicki Nicole; Pierpaolo Barbieri, CEO de Uala; Tomás Machuca, CEO de Fenikks; Valentín Antonio, CEO de Qaizen; Melina Caporaletti, fundadora de Movi Go, y Federico Robello, fundador de Guchini, Por su parte, el moderador del evento será Nacho Elizalde.