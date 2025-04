Rafa Nadal respaldó a Jannik Sinner tras las críticas por su doping positivo: "Es..."

Hace casi tres meses que Jannik Sinner no juega al tenis. El número 1 del ranking ATP fue suspendido por esa cantidad de tiempo luego dar positivo en un control de antidopaje en Indian Wells 2024, aunque para sorpresa pudo seguir compitiendo durante toda la temporada y a comienzo de este nuevo año.

Tras esta noticia varios tenistas y figuras del deporte mundial como Novak Djokovic o Serena Williams dispararon contra el italiano, ya que pensaron que la sanción impuesta por parte de la Agencia Mundial Antidopaje fue leve y que todo estaba arreglado para que puede volver pronto a las canchas. Incluso, en dos semanas estará presente en el Masters 1000 de Roma y luego viajará a París para disputar Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Ahora, quien se metió en la polémica fue Rafael Nadal. El extenista español, que fue condecorado en los Premios Laureus como icono del deporte, salió a defender al número 1 del mundo: “Estoy convencido de que Jannik nunca ha intentado engañar ni obtener ventaja sobre otros. Estoy seguro de que no solo es inocente, sino también una persona honesta”, sentenció en diálogo con Telegraph.

Nadal defendió a Sinner por las críticas. (Foto: archivo)

“Al final, si no me equivoco, salió inocente de la sentencia. El caso no fue bueno para nuestro deporte, pero estas cosas a veces pasan, los accidentes ocurren. Lo veo así porque creo en Jannik. Claro que no quiero cuestionar la sentencia. Hay protocolos que todos seguimos durante nuestras carreras. En este caso, las autoridades tenían toda la información disponible, no la que tenemos nosotros, que a menudo puede ser limitada y subjetiva“, agregó.

“Creo en la sentencia. Jannik aceptó la sanción de tres meses y, por lo tanto, el caso está cerrado. Si no nos gusta cómo funcionan (los protocolos), entonces las personas involucradas deberían trabajar para mejorarlos. Pero no me gusta hablar mal de nuestro deporte. Al fin y al cabo, esos protocolos siempre los hemos aceptado y firmado“, completó.