Las bombas de un excolaborador de Bielsa en la Selección de Uruguay: “Fue una gran desilusión por…”

Luego del fracaso del Mundial de Qatar 2022, para el que tuvo grandes dificultades para clasificar y luego no pudo superar fase de grupos, parecía que la Selección de Uruguay tenía un renacer de la mano de Marcelo Bielsa. Tras su llegada en 2023, la Celeste tuvo un muy buen primer año, posicionándose en los primeros puestos de las Eliminatorias Sudamericana, venciendo incluso y doblegando tácticamente a la Argentina campeona del mundo de Lionel Scaloni en la Bombonera.

Sin embargo, cuando parecía que no tenía techo y apuntaba a ganar la Copa América 2024, algo se quebró internamente. La Celeste entró en un fuerte bajón tanto futbolístico como anímico que se vio reflejado en los resultados, puesto que ganó solo 1 de los últimos 12 partidos en los 90 minutos, con 8 empates (2 terminaron en victorias por penales) y 3 derrotas. En el medio, se dieron las escandalosas declaraciones de Luis Suárez acerca de los malos tratos por parte del Loco para con los jugadores y colaboradores.

Carlos Nicola, exentrenador de arqueros de Uruguay, apuntó contra Bielsa. (Foto: @Uruguay)

No fueron pocos los que se sumaron a la ola de críticas (también hubo quienes se manifestaron a favor del DT argentino). Carlos Nicola, exentrenador de arqueros de Uruguay hasta el año pasado, hoy en Cruz Azul de México, este miércoles lanzó nuevas bombas al respecto: "Fue una gran desilusión por todas las connotaciones que tiene Bielsa como entrenador, con todo lo que arrastraba y con toda esa imagen que tenía construida. Fue una desilusión el día a día una vez que uno lo conoce. Darse cuenta de que es una gran contradicción todo lo que uno ve hacia afuera y cómo se maneja con la gente hacia adentro", apuntó en diálogo con Infobae.

"Conmigo nunca tuvo una falta de respeto y el trato siempre fue cordial", reconoció. Pero aclaró: "Siempre me hizo sentir diferente al resto, pero no fueron meses de una convivencia sana, de algo a lo cual estábamos acostumbrados en el complejo después de 15 años trabajando con Oscar Tabárez. Entonces, terminó encadenándose mi salida, por cuestiones que no tienen nada que ver con lo profesional o lo humano, ni siquiera son míos, por problemas que tiene Bielsa con él mismo, que espera que la gente se vaya acomodando a su forma de ser".

"No me parece bien es el abuso y el destrato de la gente, el de naturalizar ese tipo de situaciones que son las que a mí me parece que no están bien", continuó relatando. "Son cosas que se vivían a diario en el complejo y se terminan naturalizando situaciones que para mí no son correctas. El generar estrés innecesario, el abuso verbal, psicológico, esas cosas no corresponden y con Bielsa pasaba siempre", aseguró.

Finalmente, se refirió al presente futbolístico de la Selección uruguaya, pensando en el Mundial 2026: "El último año me parece que no ha sido bueno, en cuánto a los resultados y a su juego. Yo no sé si Bielsa es el indicado o no, es el que está hoy. Habrá que esperar a que termine el proceso para ver cuál es la evaluación final. Hoy me parece que la evaluación no es buena, desde ningún punto de vista", sentenció Nicola.