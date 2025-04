Los desopilantes memes del penal errado por Cavani en Boca-Estudiantes

Boca Juniors venció este sábado por la noche a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del torneo Apertura en la Bombonera. Este triunfo le permite al equipo de Fernando Gago mantenerse en la punta de la Zona A y llegar de la mejor manera posible al Superclásico ante River del próximo domingo en el Monumental.

Si bien las cosas terminarían saliendo bien para el Xeneize en el segundo tiempo, en el primero hubo un momento de tensión cuando Edinson Cavani, con el encuentro aún 0-0, desperdició una oportunidad inmejorable de abrir el marcador al errar un penal al minuto 40. El uruguayo no se encuentra en un buen momento y la redes sociales no se lo perdonaron, ya que los memes no se hicieron esperar.

El penal errado por Cavani en Boca-Estudiantes

Los mejores memes del penal errado por Cavani

Las manos del que sigue aplaudiendo los goles de Cavani que ya van a venir pic.twitter.com/D98t2CaOA0 — Agustín Orión enjoyer. (@NotJoanefe) April 20, 2025

El momento de Cavani pic.twitter.com/6aKnmfsaAD — Nicolás Di Gennaro (@TanoDigennaro) April 20, 2025