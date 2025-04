La sugerente frase de Carlo Ancelotti tras a eliminación del Real Madrid de la Champions: "No sé si este fue..."

Carlo Ancelotti quedó en el centro de la escena tras la dura eliminación del Real Madrid frente al Arsenal por la UEFA Champions League. La caída en el Bernabéu dejó secuelas no solo en lo futbolístico, sino también en lo emocional, con una declaración inesperada del técnico que puso en vilo su futuro en el club.

“No sé si es mi ultimo partido en la Champions League; puede pasar si el club decide cambiar. Puede ser este año o el próximo cuando acabe mi contrato", aseguró en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu. "No hay ningún tipo de problema, el día que acabe aquí solo puedo agradecer al club. Me da igual si termino mi contrato o no”, disparó Carletto en la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde asumió la responsabilidad por la derrota y no le esquivó a las críticas.

Mirá lo que dijo Carletto sobre su futuro

El DT señaló que la falta de reacción durante el partido y el estado físico del equipo fueron aspectos que no supo resolver. “Hay que aceptar los palos que llegan. En los dos partidos Arsenal fue el mejor y hay que aceptarlo. Había que tener un momento que cambie la dinámica de la eliminatoria, pero nos encontramos con una dificultad para encontrar los espacios”, agregó.

Además, el entrenador italiano lanzó una indirecta para sus dirigidos, al considerar que “cada jugador dio todo lo que pudo dar, pero lo que nos faltó fue actitud colectiva”. Un mensaje fuerte hacia el vestuario, que en los últimos años supo acompañarlo con títulos, pero que esta vez no estuvo a la altura de una serie de alto vuelo.

A pesar del golpe, Ancelotti pidió enfocarse en lo que viene. “Hay que manejar bien esta eliminación. Ahora debemos pensar en la Liga y la Copa del Rey”. El DT fue respetuoso con el rival y reconoció que “Arsenal fue el mejor en los dos partidos”. Sin excusas, también aceptó que nunca encontraron la forma de romper la defensa inglesa.

Desde el plantel, llegó el respaldo inmediato de Thibaut Courtois. El arquero belga defendió al entrenador y dijo que el problema no está en el banco. “No tenemos ninguna duda con el míster. Somos nosotros los que debemos mejorar y hacer lo que nos pide Carletto en la cancha”, remarcó.