La tajante respuesta de Gago sobre el posteo de Fabra, triste por no ser convocado: “Lamentablemente…”

Luego de la victoria por la mínima ante Barracas Central en La Bombonera, Boca tenía la obligación de llevarse los tres puntos de Córdoba en su visita a Belgrano para seguir siendo líder una semana más de la Zona A. El equipo de Fernando Gago cumplió, venció 3-1 al Pirata con goles de Rojo, Zenón y Palacios, y además de festejar los tres puntos, el Xeneize se sumó a Rosario Central, San Lorenzo e Independiente como los equipos clasificados a los octavos de final del torneo Apertura a falta de tres jornadas para que culmine la fase regular.

No obstante, antes de recibir estas buenas noticias, hubo un poco de polémica en la previa del encuentro con Frank Fabra. El lateral colombiano, que no formar parte de la lista de convocados hace 10 partidos, fue la gran noticia horas antes del encuentro ante el conjunto cordobés, ya que subió una historia a su cuenta de Instagram en donde se ve a su pequeño hijo Derek decir “mi papá está triste porque no lo concentraron para el partido”.

Gago le contestó sin pelos en la lengua a Frank Fabra

Desde el lado del Xeneize tomaron esta noticia como un claro malestar del jugador y tras la victoria en Barrio Alberdi, Pintita habló en conferencia de prensa y la respondió de manera tajante al futbolista cafetero: "Tomo decisiones de lo que creo lo mejor para cada partido. Independientemente de lo que se ve en la cancha hay un trabajo durante toda la semana, y aparte de eso tratamos que los chicos lleguen de la mejor manera a cada partido", explicó.

"Entiendo la situación cuando un jugador no es convocado, no es titular, sale en el entretiempo, es una cuestión lógica, pero lamentablemente estoy en un lugar donde tengo que tomar decisiones", agregó.

Por último, el DT dejó en claro que valora el aporte de todos sus jugadores, sin importar su magnitud: "Después esto es muy claro, acá yo necesito de todos y se los dije desde el primer día. Si son cinco minutos, si son 90, si son dos o 50 partidos. A partir de eso se construye algo para tratar de ser el equipo que queremos ser", cerró.