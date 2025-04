¡Picante! Lando Norris le respondió a Verstappen tras la chicana: “Estaré emocionado de ver su cara de decepción cuando…”

La temporada 2025 de la Fórmula 1 pinta pareja como hace mucho no sucede y quien más amenaza la hegemonía de Max Verstappen, flamante tetracampeón mundial, es Lando Norris. El británico, que ya ganó en Australia en la primera carrera de la temporada, viene de ser segundo en Japón, detrás del Red Bull de Verstappen, y desde entonces se desató un picante cruce de declaraciones.

Luego de su victoria en Suzuka, en la que tuvo como escoltas a los McLaren de Norris y Oscar Piastri (3º), Verstappen reconoció la velocidad de los autos color papaya, pero a la vez fue irónico y pareció “chicanear” a sus colegas: “En ese coche ni me habrían visto”, dijo Mad Max, dando a entender que hubiera ganado aún con mayor diferencia.

La respuesta de Lando Norris

Pasaron algunos días desde entonces, pero, ya en Bahréin, listo para el Gran Premio que se correrá este fin de semana, Lando Norris fue consultado por aquella frase. “No me importa, puede decir lo que quiera… De verdad, no me importa, todos pueden decir lo que quieran y creer lo que quieran”, aclaró primero, antes de tornar la respuesta más picante.

“Creo que Oscar (Piastri) y yo somos buenos pilotos” siguió Norris. “(Verstappen) Puede ser mejor en algunas cosas, pero no es mejor en todas las áreas. Tengo todo el respeto por Max, pero creo que hay cosas que no son verdad. Puede venir a testear nuestro auto el día que quiera…. Estaré emocionado de ver su cara de decepción cuando se baje”, completó punzante el de 25 años.

La puja, dentro y fuera de la pista

Más allá de las declaraciones cruzadas, lo cierto es que Verstappen y Norris también protagonizan la lucha por el campeonato arriba del auto. Lando está primero luego de tres carreras con 62 puntos y lo sigue el de Red Bull con 61; Piastri está tercero, más lejos, con 49 unidades. Este domingo a las 00 horas se correrá el Gran Premio de Bahréin y el neerlandés tiene la chance de escalar a la cima: ganó el circuito el año pasado, cuando Norris finalizó 6º. Si la carrera es tan picante como la previa, se avecina un fin de semana interesante en la Fórmula 1.