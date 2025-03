¡A lo Cavani! La autoflagelante reacción de Rocky Balboa tras comerse un gol en Racing

Racing sigue cuesta abajo en el torneo Apertura. La Academia de Gustavo Costas, que en el medio se consagró campeón de la Recopa Sudamericana al vencer a Botafogo, perdió 4 de los últimos 5 compromisos que disputó en el torneo local y el pasado sábado no se pudo hacer grande ante su gente y cayó por la mínima ante Huracán con un gol de Eric Ramírez.

El partido no tuvo muchas situaciones de gol, pero el Globo en una de las pocas que llegó logró lastimar al equipo de Costas, quien planteó un once medio alternativo, ya que tiene a varios futbolistas lesionados y a otros los prefiere preservar para el clásico del próximo domingo ante Independiente en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Una de las grandes ausencias en la tarde noche de Avellaneda fue el goleador u figura del cuadro local, Adrián Maravilla Martínez, quien se perderá los próximos encuentros de la Academia debido a un edema óseo. Ante esta dura noticia, Adrián “Rocky” Balboa, que viene de convertir un gol en la derrota ante San Lorenzo por 3-2, tuvo la oportunidad de volver a ser titular ante el elenco de Parque Patricios.

El increíble gol que se perdió Adrián Balboa

No obstante, el ex Unión seguramente no durmió por la inmejorable chance que tuvo para igualar las acciones ante el Globo y que terminó desperdiciando. A los 26 del ST, Maxi Salas desbordó por la derecha y tiró un centro perfecto por lo bajo para que Balboa la empujara solito en el arco custodiado por Hernán Galíndez. Sin embargo, pifiándole, Rocky no la agarró, le pifió y la mandó afuera.

Tras perderse el gol insólito, el delantero, al igual que Edinson Cavani en Boca, comenzó a golpearse a propósito su cabeza con el suelo, lamentándose por la ocasión desaprovechada y que pudo haber cambiado la historia del partido.