El Tano Pernía destrozó a Gago, Riquelme y todo el plantel xeneize: “A este Boca le falta…”

Vicente Pernía no anduvo con vueltas. El exdefensor multicampeón con Boca rompió el silencio tras la eliminación de la Copa Libertadores y apuntó contra todos: criticó a Fernando Gago, cuestionó la falta de carácter del plantel y lanzó una fuerte acusación contra Juan Román Riquelme y la dirigencia actual.

En una entrevista con Boca de Selección en Radio Del Plata, el Tano dejó en claro que no confía en el actual DT del Xeneize. “Desde mi punto de vista, el técnico de Boca tiene que ser Eduardo Domínguez. Hace dos años lo vengo diciendo. Cuando a él le pidan que ponga un jugador, se va del club. Hasta que no llegue un entrenador de esa calidad, vamos a seguir con problemas”, sentenció.

Según Pernína, Eduardo Domínguez es el DT indicado para dirigir a Boca (FotoBaires).

Además, comparó el estilo de juego de Gago con lo que se ve en cancha. “El 90% de los técnicos transmiten cómo jugaron. Yo nunca lo vi a Gago picar para buscar una pelota, siempre a trotecito. Ese es su juego, y seguramente cree que es el que tiene que exponer en Boca”, analizó. Y remató: “No creo que sea el técnico ideal. Ojalá me equivoque”.

"A este Boca le falta sangre"

Pernía, que supo ganar la Copa Libertadores e Intercontinental en los años dorados del Toto Lorenzo, también cuestionó la falta de liderazgo en el plantel actual. “Para ser líder, hay que tomar la punta en todas las prácticas de la semana, por convicción. Todos hemos jugado bien, regular o mal, pero nunca dejamos de dar todo en la cancha”, afirmó con su sello inconfundible.

Luego, recordó un episodio clave antes de la final de la Libertadores 2018 en Madrid. ya“Cuando Guillermo fue a jugar a España, yo pedí que concentraran una semana antes, mínimo. Se ve que no me escucharon. Salieron dos o tres días antes y, bueno… No digo que perdieron por eso, pero concentrar te fortalece. Eso no lo veo en Boca”, dijo.

El Tano, reconocido por su garra y temperamento, tiene claro qué le falta al equipo: “A este Boca le falta sangre”.

El ex lateral derecho se caracterizaba por su garra. Jugó 268 partidos en el Xeneize, hizo diez goles y ganó seis títulos. Foto: archivo.

Golpe a Riquelme y apoyo a Macri

Más allá del plano deportivo, Pernía también dejó declaraciones explosivas sobre la política del club. Apoyó abiertamente a Mauricio Macri y Andrés Ibarra en las elecciones y disparó contra la actual conducción. “El problema de Boca es más profundo... Hay que saber votar. Nos perdimos a un presidente como Ibarra y al mejor de la historia, que es Macri", aseguró.

Sin embargo, lo más fuerte fue su acusación contra Riquelme y la elección que lo llevó a la presidencia. “Todos sabemos cómo ganó: llevaron gente muy joven para votar y muchos no eran socios del club. Eso lo puedo demostrar. Y estas son las consecuencias”, sentenció.

Para el Tano, la crisis de Boca no es casualidad, sino el resultado de malas decisiones en todos los niveles. “Hay que ver quién realmente quiere a Boca y quién lo quiere sacar adelante con buena fe y trabajo”, cerró.

Las palabras de Pernía dejaron mucha tela para cortar. ¿Tendrá respuesta de alguno de los apuntados o caerán en saco roto?