Rumor bomba: ¿Cascini se reunió con un candidato a DT de Boca si no sigue Gago?

Un día después de la durísima eliminación de Boca en la Copa Libertadores ante Alianza Lima, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol se reunieron con Fernando Gago para hablar sobre la continuidad del DT y al final de la noche se tomó la decisión de que dirigiera su último partido ante Rosario Central el pasado viernes.

Sin embargo, tras el triunfo ante el Canalla, Pintita habló en conferencia de Prensa y aseguró: “Mi continuidad nunca estuvo en duda. Hablo todos los días con la dirigencia y seguimos en la misma línea. Creo que hay que cortar un poco este tema. No sé de dónde salió eso. Tengo claro que nunca estuvo en duda. Estamos hablando de futuro y de seguir compitiendo”.

A pesar de que la decisión del entrenador es continuar en el banco de suplentes del Xeneize, ya que se mostró con muchas fuerzas, puertas adentro no están muy convencidos de lo que mencionó el DT y en las últimas horas salió un video que subió el medio santafesino Radio Gol y que agigantó aún más el rumor de que están buscando a un reemplazante.

Cascini acompañó a la Reserva de Boca a Santa Fe para el partido ante Unión

Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol, viajó el pasado miércoles a Santa Fe para acompañar a la Reserva de Boca, algo que no es habitual en él, que se enfrentó a Unión. Además del ex futbolista quien también estuvo presente fue Cristian "Kily" González, entrenador de Unión. Es por ello que se podría haber producido un encuentro entre el integrante del Consejo y el DT Tatengue.

Por su parte, luego del triunfo por 1-0 ante Gimnasia, el Kily habló en conferencia y negó cualquier tipo de contacto con los dirigentes de Boca: "¿Ustedes creen que en la situación que estoy pasando deportivamente, que no es la que me imaginé desde que comencé la pretemporada en Uruguay, voy a estar pensando en Boca? Es una falta de respeto a la gente de Unión", sentenció.

"No, no recibí ningún llamado. Creo que la gente que está en Boca me conoce, de qué manera me manejo. Yo estoy muy comprometido con este club desde que llegué, ojalá Dios quiera podamos mejorar en todo sentido para poder tener competencia. Vuelvo a repetir, yo lo quiero a Unión, estoy muy a gusto acá. He recibido críticas de todo tipo y las acepto totalmente, me hago cargo, porque cuando el equipo no gana el primero que se hace cargo es el entrenador. Insisto, los rumores siempre van a estar, buenos y malos, pero mi cabeza está metida en Unión más que nunca. En mejorar mi equipo, intentar ganar y seguir preparándonos”, concluyó.