Luces y sombras de este Independiente Rivadavia

El hincha de Independiente Rivadavia se fue masticando bronca. Un poco porque se supo arriba en el marcador, pero principalmente, porque entendió que el equipo quedó en deuda. Lejos estuvo de ser una buena versión de esta Lepra que ya suma cinco partidos sin ganar, aunque no todo es negativo porque también hay puntos a destacar.

Berti leyó mal el partido porque sacó a Sequeira para armar un tridente con dos extremos y Sartori: "Queríamos jugar con un equipo con más vértigo", dijo el DT post partido pero su idea no dio resultado. Hay algo bueno, en el Loco, porque corrigió a tiempo y cambió para el complemento con el ingreso del Gordo para el complemento.

El #8 le dio otra tónica al equipo y arrancó la jugada del gol de Retamar. Así, Villa sumó un socio que tiene la misma intención, el tema es que Sequeira tiene que trabajar para ser más regular y no jugar solo veinte minutos. Cuándo esta con piernas, es distinto, ahora hay que hacerlo perdurar.

La Lepra tuvo puntos altos y bajos pero sigue sin ganar.

El otro tema alentador es que la estructura defensiva volvió a ser la del comienzo. Seguro Centurión (le marcaron de penal), Peinipil, Villalba, Studer y Gómez (un león que terminó lesionado) cumplieron y Amarfil completó una mitad positiva. En deuda quedaron Cardillo, Tonetto, Retamar (más allá del gol) y Sartori.

Villa es el as de espadas y hay que intentar rodearlo para que tenga segundas guitarras que no desafinen. Así, el equipo sumará en tenencia y será más peligroso en ataque, algo que no pudo ejercer contra Lanús (no tuvo más de 2 chances claras de gol en el arco de Morales).

Contra Unión, y ante su gente, tendrá una nueva oportunidad, otra vez con cambio obligado porque Gómez, estudios al margen, no llegará. Si Berti logra volver a las bases que mostró el equipo en el amanecer del Apertura tiene con qué. El tema es que la recta final se ve a los lejos, y sino reacciona rápido, pronto puede ser demasiado tarde.