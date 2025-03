La fuerte sentencia de Fabio Capello al comparar a Lamine Yamal con Messi: "Es un jugador extraordinario, pero..."

A sus 17 años, Lamine Yamal ya ha logrado catapultarse como uno de los mejores jugadores y máximas promesas del fútbol mundial. Con sus grandes desempeños y estadísticas a tan temprana edad tanto en el Barcelona como en la Selección de España, ha dejado asombrado a propios y extraños y apunta a ser uno de los principales protagonistas de las próximas décadas.

Esto ha sido reconocido por muchas de las más grandes figuras de la actualidad y del último siglo, incluidos los mismísimos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Justamente, el jovencísimo delantero español ha sido comparado en reiteradas ocasiones con el astro rosarino, trazando muchos paralelismos con la calidad de ambos y sus primeros años en el conjunto culé.

Lamine Yamal es una de las grandes figuras y promesas del Barcelona y la Selección española. (Foto: FC Barcelona)

Quien se metió en esta comparación este último día fue el histórico ex DT Fabio Capello. "Lamine es un jugador que está haciendo cosas importantes, pero no llega a ese nivel (el de Leo). No tiene su genialidad", advirtió la gala de anuncio de los candidatos a los premios Laureaus 2025, los cuales se otorgan a los mejores deportistas del planeta de las distintas disciplinas.

El exentrenador italiano de 78 años supo enfrentar a Messi en sus inicios como jugador blaugrana durante su etapa como técnico del Real Madrid en la temporada 2006/07, por lo que lo conoció de primera mano durante sus primeros pasos. "Es un jugador extraordinario, espectacular y top", apuntó igualmente sobre Yamal, a quien no le quitó mérito más allá de la susodicha observación.

Capello también elogió a Mbappé y su presente en el Real Madrid. (Foto: EFE)

Por otro lado, se refirió también a otro de los jóvenes cracks de estos últimos años, Kylian Mbappé, por quien se deshizo en enolgios: "Necesitó tres meses para entender lo que es Real Madrid. Muchos lo criticaron, pero se nota que no entienden nada y dicen tonterías. Lo ayudó mucho Carlo Ancelotti, el mejor técnico del mundo", sentenció Capello.