La bronca de Costas tras la derrota de Racing ante San Lorenzo por una polémica jugada: "Es una vergüenza, parece que con nosotros..."

Tras la consagración en la Recopa Sudamericana, Racing estuvo cerca de llevarse un importante triunfo como visitante en el clásico ante San Lorenzo. Tras comenzar perdiendo con un gol tempranero de Malcom Braida, logró darlo vuelta a través de Facundo Mura y Adrián "Rocky" Balboa. Sin embrago, sobre el cierre se le escaparía el partido y caería 3-2 por los tantos nuevamente de Braida y Jaime Peralta en los instantes finales.

Para colmo, la Academia se quedó con un sabor amargo ya que se sintió perjudicada luego una polémica jugada cerca de los 20 minutos del segundo tiempo. Con el marcador 2-1 a favor, Jhohan Romaña bajó a Matías Zaracho en el área y todos los jugadores y el banco blanquicelestes reclamaron penal. Sin embargo, el juez principal Facundo Tello decidió no cobrar nada e hizo que el juego continaura.

El penal que reclamó Racing en la derrota ante San Lorenzo

"Lo del penal es una vergüenza. Nunca van a ver al VAR, parece que lo tienen prohibido con nosotros. La vi después y es un penalazo", protestó luego con algo de ironía Gustavo Costas en conferencia de prensa, muy enojado por la incidencia. "Tampoco voy a decir que perdimos por el árbitro, pero fue un penalazo. Capaz que lo errábamos después... No se porque no lo cobró", apuntó a continuación.

La bronca de Costas por el penal no cobrado ante San Lorenzo

Por otro lado, analizó el encuentro y las razones por las que Racing no se quedó con los 3 puntos: "No soy de poner excusas. Tengo una calentura bárbara por haber perdido. No me gusta perder a nada y menos los clásicos. Hace tres días conseguimos un logro importantísimo. Los chicos que no jugaron también están cansados. Pero esos son excusas. En el partido los chicos dieron todo lo que tenían que dar", señaló al respecto.

Finalmente, se refirió los importantes compromisos que se le vienen en las próximas semanas: "Nosotros queremos ganar todos los partidos. Trabajamos siempre y queremos todo, pero es difícil. Se viene la Libertadores, ganamos la Recopa, pero ya está. Ahora tenemos que ponernos objetivos. Se vienen partidos hermosos como contra Huracán o el clásico contra Independiente y en estas dos semana tenemos que tratar de poner bien a los chicos. Este grupo tiene un hambre bárbaro. Pero a veces somos boludos y no sabemos cerrar el partido", se lamentó Costas a modo de cierre.