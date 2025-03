El gesto obsceno de Verstappen que la FIA no sancionó y abrió una polémica

En los ensayos de pretemporada de Bahréin, los últimos antes del Gran Premio de Australia el próximo 16 de marzo, el primero del año, estuvieron marcados por una situación tan bizarra como controversia que involucró al tetracampeón mundial Max Verstappen. El de Red Bull realizó un gesto que no fue sancionado y que desató distintas versiones.

Verstappen estaba saliendo de la zona de boxes en su RB21 en el circuito de Sakhir y, al pasar por el box de Williams, hizo un gesto levantando su dedo mayor, en clara dirección a la zona donde estaba el equipo de Grove. El video que expone el momento fue capturado por la cámara onboard de su auto.

Mirá el video

Al hacerse virales las imágenes, se especuló con que el gesto del neerlandés podía haber ido dirigido a un fotógrafo de Williams, que supuestamente intentaba captar detalles técnicos del Red Bull de Verstappen. Lo cierto es que, más tarde, la versión de parte del piloto sostuvo otra cosa: que había sido dirigida a modo de broma a Luke Browning, piloto junior de Williams y amigo personal de Verstappen.

Broma o no, lo cierto es que la FIA no sancionó al tetracampeón de la Fórmula 1 porque explicó que ocurrió durante los ensayos de pretemporada y no en un circuito por los puntos, y que en dichos tests no hay comisarios presentes para analizar este tipo de situaciones. Una justificación que llamó la atención.

Max Verstappen va por su quinta corona al hilo. (Foto: archivo)

¿Por qué? Porque la FIA pretende un comportamiento inmaculado de los pilotos e insiste al hablar de “tolerancia cero” para inconductas. Al propio Verstappen de hecho, lo sancionaron el año pasado con 8 puntos de castigo en su Superlicencia por emitir insultos. En caso de llegar a 12, el piloto debe, como sanción, perderse una carrera.

De ahí que hubo quienes aseguraron que la FIA fue demasiado benevolente con el de Red Bull, aunque el piloto de Fórmula 1 se defendió: “Sinceramente, no creo que sea necesario aplicar las reglas de esta manera. Creo que aquí necesitamos un poco de sentido común”.