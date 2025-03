Anunciaron día y hora de Banfield-Independiente y Platense-Defensa tras las suspensiones por lluvia

Desde el pasado viernes, la lluvia no ha cesado en Buenos Aires, y estas condiciones climáticas han afectado al fútbol argentino. La jornada 8 del torneo Apertura comenzó de la mejor manera, con un gran triunfo de Boca bajo un diluvio. El Xeneize se impuso por la mínima ante Rosario Central en La Bombonera. Al día siguiente, aunque hubo lluvias leves, los partidos se disputaron con normalidad, destacándose la victoria de Estudiantes sobre River por 2-0 en el Más Monumental.

Cuando parecía que los cinco encuentros del domingo podrían jugarse sin inconvenientes, la tormenta obligó a suspender dos de ellos: Platense vs. Defensa y Justicia y Banfield vs. Independiente. En ambos casos, la acumulación de agua en el campo de juego y las intensas precipitaciones en Vicente López y Lomas de Zamora hicieron imposible la continuidad. Los árbitros Nicolás Lamolina y Silvio Trucco decidieron interrumpir los partidos de manera definitiva para preservar la seguridad de los jugadores y el desarrollo del juego.

Horas después, la AFA confirmó las fechas y horarios de reanudación. El Taladro y el Rojo, que igualaban 0-0, jugarán los 22 minutos restantes en dos tiempos de 11 minutos, sin descanso, el martes a las 19:30 en el estadio Florencio Sola. Por su parte, el Halcón, que vencía 1-0 al Calamar gracias al gol tempranero de Matías Miranda, disputarán los 64 minutos restantes en dos tiempos de 32 minutos ese mismo martes a las 20:00 en el estadio Ciudad de Vicente López. A diferencia del otro encuentro, en este sí habrá un entretiempo de 15 minutos.

Debido a las intensas lluvias, se reprogramaron los siguientes partidos de la #FechaNaldo:@CAB_oficial - @Independiente jugarán mañana, desde las 19.30, los 22 minutos restantes en 2 tiempos de 11 minutos cada uno, sin descanso.@caplatense - @ClubDefensayJus lo harán el mismo… — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 3, 2025

Dos partidos del lunes podrían ser suspendidos

La fecha 8 del Apertura concluirá este lunes con tres encuentros: Barracas Central vs. Godoy Cruz, San Lorenzo vs. Racing y Atlético Tucumán vs. Newell's. Este último no corre riesgo de suspensión, ya que la lluvia aún no ha llegado al norte del país y el estadio Monumental José Fierro se encuentra en perfectas condiciones.

Sin embargo, los otros dos partidos podrían verse afectados. Tanto el estadio de Arsenal de Sarandí (donde el Guapo hace de local) como el Nuevo Gasómetro están ubicados en el AMBA, donde, según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias persistirán. De no mejorar las condiciones climáticas, los encuentros podrían ser reprogramados.