El enigmático mensaje de Jaime Peralta en medio de su conflicto con San Lorenzo: "Miles de rumores, pero nadie..."

El delantero Jaime Andrés Peralta volvió a ser noticia en San Lorenzo por una publicación en su cuenta de Instagram que encendió aún más la polémica en torno a su futuro. En medio de los rumores sobre una posible rescisión de su contrato, el colombiano compartió una historia en la que escribió: "Así es mi vida. Miles de rumores y nadie sabe la verdad", acompañado de un emoji riendo.

El mensaje llegó en un momento crítico, ya que el club analiza tomar medidas tras sus reiteradas ausencias en los entrenamientos. Peralta no estuvo presente en la última práctica del equipo, lo que se sumó a otras faltas previas que generaron malestar en la dirigencia y el cuerpo técnico. Sin embargo, en lugar de aclarar su situación, su publicación en redes sociales alimentó aún más la incertidumbre y las especulaciones sobre su futuro en el Ciclón.

La polémica historia de Peralta en Instagram. (Foto: @andres_peralta11)

Las reacciones entre los hinchas no tardaron en aparecer, mientras algunos tomaron sus palabras como una posible respuesta a las versiones que circulan sobre su salida, otros interpretaron su actitud como una falta de compromiso con el club. Además, el hecho de que el jugador haya sido visto recientemente con la delegación de la selección de Brasil en un hotel de Buenos Aires, en medio de sus ausencias en Boedo, no hizo más que avivar la polémica.

Peralta, quien llegó hace apenas dos meses al equipo que comanda Miguel Ángel Russo, tuvo un inicio prometedor con un gol clave ante Racing, pero su conducta fuera del campo opaco rápidamente su rendimiento. Su historial en Colombia ya incluía conflictos similares en Independiente Medellín y Cúcuta y ahora en Boedo su comportamiento parece seguir el mismo camino.

San Lorenzo se prepara para el partido del viernes ante Lanús. (Foto: archivo)

A pesar de las especulaciones, desde el cuadro azulgrana aún no tomaron una decisión definitiva sobre su futuro. Lo cierto es que su mensaje en redes sociales no pasó desapercibido y dejó en claro que el futbolista no está ajeno a la controversia que lo rodea. Resta saber si sus palabras fueron solo una reacción momentánea o el anticipo de una inminente salida del club.

Fuente: NA