El posteo de Colapinto tras el decepcionante rendimiento de Alpine en el GP de China

El GP de China se tiñó de naranja tras el 1-2 de McLaren con Oscar Piastri como el flamante ganador y Lando Norris escoltándolo por detrás. A diferencia de los de Woking, Alpine volvió a mostrar una pésima imagen en la segunda carrera de la temporada, ya que Jack Doohan fue penalizado en la sprint y en la carrera, la cual finalizó en la 16° posición, y sigue sin sumar unidades en el mundial de pilotos

Por su parte, Pierre Gasly fue descalificado por incumplir el reglamento técnico. Esto sucedió, ya que durante las verificaciones técnicas posteriores a la carrera, se determinó que los monoplazas de monegasco y del francés pesaban 799 kg tras retirar el combustible, un kilogramo por debajo del límite mínimo de peso.

Tras este flojo rendimiento del equipo francés, quien se expresó al respecto fue Franco Colapinto. El piloto reserva y quien podría reemplazar a Doohan a partir del GP de Miami, ya que el australiano tiene contrato por las próximas tres carreras (Japón, Bahréin y Arabia Saudita) y si su rendimiento sigue por este camino todo indica que el argentino tomaría su lugar, subió una foto en su cuenta de Instagram con un mensaje alentador.

"Se vienen mejores findes. A seguir trabajando..", fue el texto que escribió junto a una imagen de él caminando en los pits. De esta manera, Colapinto ya se prepara para el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 que será en Suzuka, Japón, el fin de semana del 4 al 6 de abril.

Por otro lado, en la previa de la carrera en Shanghái, Colapinto habló poco con los medios, pero en diálogo con Juan Fossaroli en ESPN, dejó en claro la orden que le dieron desde Alpine y cómo se sintió en los minutos previos a que se bajen la bandera cuadros: "No puedo hablar, boludo. No me dejan. Disfruten ustedes, yo estoy aburrido", lanzó.