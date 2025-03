Qué dijo Flavio Briatore sobre Colapinto en medio de la expectativa: “Tarde o temprano, Franco…”

Jack Doohan tuvo un comienzo para el olvido en la Fórmula 1. En su primera carrera como piloto de la Máxima Categoría, el australiano perdió el control de su monoplaza y chocó en la primera vuelta del GP de Australia. Ahora, en el GP de China, el compañero de Franco Colapinto en Alpine tuvo un mal rendimiento en la carrera sprint, finalizó en el último lugar y fue sancionado por la FIA.

Además, en la clasificación de esta mañana, Jack finalizó en el puesto 18° y saldrá desde el fondo de la parrilla junto a su colega Pierre Gasly, quien culminó P16. Ante estos rendimientos, el piloto argentino podría tomar el lugar del australiano a partir del GP de Miami, ya que a Doohan tiene un contrato por las próximas cuatro carreras y si todo sigue por este camino, Franco volvería a correr en el Gran Circo.

Ahora, quien volvió a hablar sobre estos rumores fue Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine: "Franco Colapinto correrá en la Fórmula 1 tarde o temprano", sentenció el italiano en diálogo con MotorSport-NextGen en la previa de la clasificación a la carrera sprint. Estas palabras no pasaron desapercibidas, ya que Luca de Meo, presidente de Renault, le dio la autoridad para decidir sobre la elección de los pilotos, y todo apunta a que el piloto de Pilar ocupará el lugar de Doohan.

Briatore aseguró que Colapinto correrá en la F1. (Foto: archivo)

Por su parte, Doohan que no viene teniendo un buen presente en la F1 se refirió al rendimiento del monoplaza en las primeras dos carreras de la temporada: “A primera vista, no. Es la pregunta mágica ahora mismo. Tenemos que analizarlo a fondo. Seguro que hay una combinación de factores que explican por qué nuestro paquete no está funcionando”, mencionó post clasificación.

Por último, Oliver Oakes, director de la escudería francesa, aseguró que tanto Colapinto como el resto de los pilotos reservas del equipo (Paul Aron, Ryo Hirakawa y Kush Maini) están listos para colaborar con el simulador y las pruebas con monoplazas: "Sabemos que nuestros pilotos sienten la presión, pero si rinden, no hay de qué preocuparse".