El Dibu Martínez palpitó el partido de Eliminatorias contra Brasil: "Es una final"

El arquero de la Selección argentina, Emiliano Martínez, catalogó el intenso cruce del próximo martes ante Brasil como "una final". El actual guardameta del Aston Villa de Inglaterra se refirió a la importancia del duelo ante Brasil, que podría sentenciar la clasificación del combinado nacional al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo, a pesar del crucial triunfo, al campeón del mundo en Qatar 2022 se lo vio molesto con el estado del campo de juego del Estadio Centenario de Montevideo: "La cancha no ayudaba nada. Era una de las peores de Sudamérica por el tema del césped y de cómo picaba la pelota", comenzó el Dibu. Y continuó: "Hicimos el partido que teníamos que jugar. Estoy orgulloso de los chicos que juegan, de Giuliano (Simeone), de Thiago (Almada -autor del único gol de l cotejo ante los charrúas-) y de "Pala" (Exequiel Palacios) que entra y siempre lo hace bien.

Dibu Martínez palpitó el partido ante Brasil y analizó el triunfo frente a Uruguay

Asimismo, el guardavallas marplatense aseveró: "Hoy demostramos que ganamos todo lo que ganamos porque tenemos un gran grupo". En su palmarés con la Albiceleste, Martínez ostenta la consagración de las Copas Américas ante Brasil en 2021 y Colombia en 2024, la Finalissima 2022 frente a Italia y el Mundial de Qatar 2022 ante Francia (partido donde se convirtió en figura).

Por último, el ex Arsenal de Inglaterra y formado en las inferiores de Independiente, destacó el trabajo hecho por los jugadores que no suelen ser habituales en el once titular, como Almada y Simeone, pero que dieron la talla ante las ausencias de referentes como Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y el astro argentino, Lionel Messi, entre otros.

El Dibu Martínez sigue sumando récords en la Selección argentina. (Foto: archivo)

"Ellos se adaptan. Están en este grupo porque Lionel Sacloni (DT de Argentina) los eligió porque sabe lo que pueden dar y que se pueden adaptar a lo que somos nosotros. La intensidad, la entrega, el compromiso de corazón, eso ellos lo tienen. No queda mas que agradecerle, que disfruten y que sepan que en tres días tenemos otra final", concluyó el flamante arquero de 32 años.

Fuente: NA