Con una nueva baja y dos sorpresas: esta es la formación de Argentina para enfrentar a Uruguay

Luego de 4 meses desde su último partido, la Selección argentina vuelve a jugar este viernes, cuando enfrente desde las 20.30 a Uruguay por la fecha 13 de las Eliminatorias. Luego, el martes, recibirá a Brasil en una nueva edición del Superclásico de las Américas. La Albiceleste afronta el llamado más complicado de todos, frente a su dos máximos rivales, muy condicionada por las lesiones.

Además de Lionel Messi, se fueron acumulando varias ausencias sensibles como la de Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Giovani Lo Celso, Gonzalo Montiel, entre otros. Como si no fuera suficiente con todo esto, este jueves se habría confirmado una nueva baja de peso, al menos para enfrentar a la Celeste. Se trata de Rodrigo De Paul, quien arrastra una molestia de sus últimos encuentros con el Atlético de Madrid. No estaría descartado del todo, pero sí quedaría fuera del once inicial y sería relegado al banco de suplentes.

De Paul quedaría fuera del once inicial por una molestia. (Foto: @Argentina)

Con todos estos condicionantes, Lionel Scaloni dejaría de lado el clásico 4-3-3 al que acostumbra y plantearía un 4-4-2. No habría novedades en el arco ni en la zaga, con Dibu Martínez en el arco y Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en la línea defensiva. Donde se vio obligado por las circunstancias a innovar es en el mediocampo, donde tendría preparadas dos sorpresas.

Thiago Almada iría de arranque. (Foto: @Argentina)

Con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como nombres fijos en la zona central, Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar 2022, se metería en el once por la banda izquierda. Será una gran oportunidad para el ex Vélez de poder afianzarse en la Selección, donde siempre tuvo un rol muy secundario. Quien también tendrá su chance de oro será Guiliano Simeone, que tuvo su debut con la mayor en noviembre del año pasado contra Perú. Por último, Julián Álvarez y Nicolás González conformarían la dupla ofensiva.

Scaloni le daría un lugar a Giuliano Simeone en la formación titular. (Foto: @Argentina)

De este modo, la formación de Argentina para enfrentar a Uruguay en el Estadio Centenario sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Nicolás González y Julián Álvarez.

Los jugadores al límite de amarillas

La Scaloneta llega a esta doble fecha con 10 jugadores que, en caso de ser amonestados, se perderían el siguiente partido (algunos de ellos, como se mencionó, no serán parte de este llamado): Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Germán Pezzella.