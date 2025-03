¿Y si te llama Román? La respuesta de Tata Martino cuando le preguntaron si alguna vez dirigirá a Boca

Cuando Boca buscaba DT tras la salida de Hugo Ibarra en 2023, Juan Román Riquelme pensó en Gerardo "Tata" Martino. Sin embargo, el DT rosarino rechazó la oferta y el club terminó apostando por Jorge Almirón, quien más tarde se marchó tras perder la final de la Copa Libertadores.

Tiempo después, el exseleccionador de Argentina y México asumió en el Inter Miami, donde dirigió a Lionel Messi y otras estrellas. Hoy, sin club y disfrutando de su tiempo en Rosario, dejó una declaración que sacudió al mundo Boca.

“Cuando me fui de Inter, dije que necesitaba estar en Rosario por unos meses y así sucedió. Desde diciembre estoy en Rosario. Así que cuando se tenga que dar algo, se dará”, afirmó en diálogo con ESPN. Sus palabras generaron revuelo en los hinchas xeneizes, que rápidamente imaginaron un posible desembarco en Brandsen 805.

Mirá lo que dijo el Tata Martino

Por el momento, la dirigencia de Boca no tiene en carpeta la llegada de un nuevo entrenador. Fernando Gago decidió continuar tras la dura eliminación en la Libertadores y su equipo lidera tanto su zona como la tabla anual. Si no hay sorpresas, será el DT para el Mundial de Clubes 2025.

Martino, por su parte, dejó en claro que su intención era tomarse un descanso tras su salida de la MLS. “La realidad es que no voy a trabajar por varios meses, no hay nada que hablar respecto a eso y mucho menos sobre dónde”, aseguró. No obstante, con sus recientes declaraciones, dejó una puerta abierta.