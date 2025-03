La picante advertencia de Lamine Yamal al Real Madrid por la Champions: "Somos el equipo que más..."

Con grandes emociones y también polémicas, la semana pasada finalizaron los octavos de final de la Champions League. Con ocho equipos aún en competencia, hay grandes expectativas puestas en los cruces de cuartos, que comenzarán a jugarse a partir del 8 de abril. Y si hay un elemento que le agrega aún más picante a estas últimas instancias, es la posibilidad de un posible Real Madrid-Barcelona en la final, la cual se disputará el sábado 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

El cuadro merengue, último y máximo ganador histórico del torneo con 15 trofeos, que viene de eliminar al Atlético de Madrid, apunta como siempre a volver a quedarse con el campeonato. De lado blaugrana, están teniendo esta temporada una gran levantada luego de varios años de un pobre rendimiento internacional y todo el pueblo culé está ilusionado con ganar la sexta orejona de la mano de figuras como Robert Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal.

Yamal habló sobre el Barcelona y el Real en la Champions

El joven delantero hispano-marroquí, una de las grandes promesas de la Masía y de todo el fútbol mundial, que a sus 17 años ya es una estrella absoluta, no le tiene miedo a la mochila de candidato. "Si piensas que no eres el favorito, allí ya empiezas a perder. No piensas en que te pueden ganar. Piensas en que eres el mejor equipo, el que mejor juega y tiene más opciones de ganar", declaró en diálogo con Diario Sport.

En ese sentido, aseguró que no le preocupa pensar en un potencial duelo por el título ante los de Carlo Ancelotti: "¿Por qué no? No hay que temer a ningún equipo. Ya dije que en Champions el Liverpool era el favorito por haber quedado primeros en la fase inicial y luego ya veníamos nosotros. No le tengo miedo a ningún equipo. Nosotros somos los que más daño hacemos al Real Madrid", sentenció Yamal.

Así quedaron las llaves de la Champions League, con un posible Barcelona-Real Madrid en la final.

El Barcelona se medirá en cuartos ante el Borussia Dortmund y, en caso de avanzar, se enfrentaría en semis con el ganador entre el Inter de Lautaro Martínez y el Bayern Munich. Del otro lado de la llave, la Casa Blanca tendrá como primer adversario al Arsenal. Si clasifica, en la semifinal tendría como rival al Aston Villa del Dibu Martínez o al PSG. Si cada uno logra superar a los mencionados equipos, El Clásico podría ser por primera vez en la historia el duelo que decida al nuevo campeón de Europa.