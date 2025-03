Todo lo que hay que saber del MotoGP en Argentina

Cada vez falta menos para el inicio del MotoGP en el autódromo de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. Una vez más, nuestro país será anfitrión de esta prestigiosa competencia que reúne a los mejores pilotos del mundo durante tres días. En MDZ repasamos todos los datos a tener en cuenta para este evento que genera una gran expectativa en los fanáticos.

En cuanto al cronograma de actividades, los participantes realizarán una prueba técnica y la caminata de inspección del circuito para familiarizarse con las condiciones del piso. El viernes será el comienzo formal con las practicas libres para el turno de Moto3, Moto2 y MotoGP y la Clasificación de la LATC (Latin America Talent Cup para jóvenes promesas de 14 a 22 años).

Además, el sábado será el día de la clasificación de Moto3, Moto2 y MotoGP, la carrera 1 de la LATC y el cierre en pista será con la competición en Sprint del MotoPG. Finalmente, el domingo será la jornada de definiciones, donde se conocerán a los ganadores de la carrera 2 de la LATC, de las Moto3, Moto2 y el vencedor del Gran Premio YPF Energía de Argentina 2025 en MotoGP.

Valentín Perrone, el argentino que competirá en la categoría Motos3. (MotoGP).

Nuestro país contará con la representación de Valentín Perrone, el piloto argentino-español de 17 años que competirá en la categoría Moto3. Será la primera vez que la joven promesa estará presente en Termas de Río Hondo para defender los colores del equipo KTM Red Bull Tech3. Al respecto de esta experiencia, el piloto expresó: "Todavía no estoy preparado para lo que se viene ese fin de semana. No me lo puedo llegar a imaginar. Es algo nuevo. No sé cómo será la gente, el ambiente, pero espero que sea bueno y, por supuesto, que se diviertan y lo disfruten al máximo".