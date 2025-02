La tajante sentencia del arquero de Alianza Lima sobre el cambio de Brey por Marchesín: “Me sorprendió, a mí no me gustaría porque…”

Boca vivió ayer una de sus noches más angustiantes. No pudo eliminar a Alianza Lima en la Fase 1 del Repechaje de la Copa CONMEBOL Libertadores pese al 2-1 en la Bombonera y se quedó sin competencia internacional (a excepción del Mundial de Clubes) en este 2025. Sobre el final del encuentro, el DT Fernando Gago tomó una drástica decisión que podría haber salvado a Boca; pero no ocurrió y a ello se refirió Guillermo Viscarra, la figura de la noche.

Ya en tiempo adicionado y por razones que Gago quiso explicar vagamente, el arquero xeneize Agustín Marchesín, que había tenido grandes actuaciones en ambos partidos de la serie (sobre todo, en Perú), pareció comunicarle al cuerpo técnico su intención de salir. Se preparó el suplente, Leandro Brey, quien contaba con una mejor estadística en los penales y se hizo cargo del arco de Boca a falta de un minuto, pensando en la serie desde los doce pasos.

Claro está, Brey no pudo emular aquella noche en la que, ante Gimnasia de La Plata por Copa Argentina, tapó cuatro remates y Boca quedó eliminado del Repechaje. El gran héroe fue Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, quien tuvo un muy buen partido y además le retuvo a Alan Velasco el último penal de la tanda, con el que el conjunto peruano se aseguró la clasificación a la siguiente ronda.

El propio Viscarra fue consultado post partido por un cambio que fue por demás curioso y contestó con honestidad: “Me sorprendió. Me sorprendió. A mí, particularmente, no me gustaría que me pasara, porque creo que (Agustín) Marchesín es un arquerazo. Hizo un muy buen partido allá, hizo un muy buen partido acá… ¿Quién sabe qué hubiera pasado?”, sostuvo.

“A mí no me gustaría, porque creo que todos los arqueros nos esforzamos tanto para llegar a esos momento de poder ayudar realmente al equipo”, continuó Viscarra. “Llega un momento en el que tenés mucha importancia a la hora de definir el partido y uno prefiere siempre asumir esa responsabilidad. Pero ellos tomaron su decisión y les podría haber salido bien, como a muchos equipos les ha salido bien, pero este no fue el caso y gracias a Dios ganamos”.