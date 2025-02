El curioso análisis de Russo tras perder el clásico y el invicto ante Huracán: "En el primer tiempo, el rival..."

San Lorenzo perdió mucho más que el clásico en el Tomás A. Ducó. La caída por 2-0 ante Huracán significó el fin del invicto y la chance de llegar a la cima de la Zona B del torneo Apertura de la Liga Profesional. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el análisis de Miguel Ángel Russo tras la derrota.

“El fútbol argentino es muy parejo y no se pueden tener distracciones. En el primer tiempo, el rival hizo un gol de pelota parada y nada más”, lanzó el DT en conferencia de prensa, dejando entrever que, más allá del resultado, no vio una gran superioridad del Globo sobre su equipo en la primera etapa.

La llamativa explicación de Miguelito

A pesar de reconocer que en la segunda mitad San Lorenzo no rindió como esperaba, Russo insistió en que el partido había sido parejo: “Merecimos algo más en el primer tiempo, pero después nos costó un montón de cosas”. Sus declaraciones sorprendieron, ya que Huracán mostró mayor intensidad y supo aprovechar sus momentos para cerrar el partido con autoridad.

Otro de los puntos que mencionó fue el desgaste físico por la seguidilla de encuentros: “En menos de un mes jugamos siete partidos. No me quejo, pero bueno…”. Un mensaje que dejó entrever cierto fastidio por el calendario apretado.

Mientras tanto, los hinchas no tardaron en reaccionar. Algunos coincidieron con Russo en que el equipo no fue ampliamente superado, pero otros criticaron la falta de autocrítica. Lo cierto es que el Ciclón deberá levantarse rápido para no perder terreno en la lucha por la clasificación.