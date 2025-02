El exjefe de Alpine líquido al equipo de Colapinto: “No tenían idea de automovilismo”

Hoy, Argentina espera y mucho de Alpine F1 Team. Espera un gran rendimiento de los autos, buenos resultados en los Grandes Premios y, sobre todo, que Franco Colapinto finalmente se convierta en piloto titular del equipo en lugar de Jack Doohan. Pero hay alguien que conoce desde adentro la escudería francesa y que no hizo sino destruir el optimismo en las últimas horas, al criticar sin filtro a Alpine.

El rumano Otmar Szafnauer es un hombre con historia en la Fórmula 1, que estuvo en Bar, Honda, Force India, Racing Point, Aston Martin y en todas las diferentes denominaciones que fue adoptando Renault a lo largo de los años. Hasta mediados de 2023, además, fue el jefe del equipo Alpine; pero no se fue bien.

Briatore fue clave en la llegada de Colapinto a Alpine. (Foto: archivo)

En diálogo con PlanetF1, Szafnauer reveló las razones por las cuales dejó la sede de Enstone y cuestionó la capacidad de sus antiguos compañeros de trabajo. “Ellos no tenían idea sobre automovilismo”, lanzó, para preocupación de los más fanáticos de Colapinto.

“Querían éxito de la noche a la mañana, que echara a todo el mundo como si fuera un equipo de fútbol, que cambiara al 20% de los empleados”, ahondó, al recordar un momento en el que Alpine decidió invertir en la contratación del experimentado Daniel Ricciardo, quien, esperaban, llevara al equipo a un nuevo nivel. Pero no sucedió.

Sobre lo que dilapidó su salida, contó: “Cuando dije "no, esa no es la forma de hacerlo, no puedo despedir a gente que está haciendo bien su trabajo para cambiar la cultura", supe que era tiempo de irme. Tenían otro pensamiento en cuanto a cómo llevar un equipo de Fórmula 1, no me podía quedar”. Y así fue: luego asumió Oliver Oakes como jefe del equipo, Flavio Briatore como asesor ejecutivo y, más tarde… Colapinto como piloto de reserva.