Atento, Boca: un grande de Europa envió una oferta formal para llevarse a Kevin Zenón

El mercado de pases en Boca sigue agitado y ahora una nueva oferta sacudió el mundo xeneize. Porto presentó una propuesta formal para quedarse con Kevin Zenón, quien durante el año pasado se había consolidado como una pieza clave en el equipo de la Ribera.

Según el periodista Augusto César, el club portugués ofertó 10 millones de dólares por la totalidad del pase del mediocampista de 23 años. Sin embargo, la dirigencia de Boca ya tomó una decisión: rechazar la oferta por considerarla baja, ya que la cláusula de rescisión del jugador es de 20 millones de dólares.

ADELANTO

Porto de Portugal envió una oferta formal por Kevin Zenon de 10 millones de dólares por la totalidad del pase. Boca la va a rechazar por considerarla baja. Su cláusula de salida es de 20 millones. Seguirán negociando. — Augusto Cesar (@Augustocesar22) February 2, 2025

El TMS (Transfer Matching System) de Portugal cierra el martes 4 de febrero, por lo que, si Porto realmente pretende contar con Zenón, deberá mejorar su oferta en las próximas horas. En caso contrario, el volante seguirá en Boca al menos hasta mitad de año.

No es el primer interés que despierta el ex Unión de Santa Fe. En los últimos días, el CSKA de Moscú también sondeó su situación, aunque no llegó a presentar una propuesta formal. Mientras tanto, el jugador fue blanco de críticas tras desperdiciar una chance clara de gol ante su ex equipo en la última fecha.

Si Porto eleva la cifra y convence a Boca, Zenón podría seguir su carrera en Europa. De lo contrario, seguirá siendo parte del plantel xeneize en un año donde el club apunta a recuperar protagonismo en la Copa Libertadores.