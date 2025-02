El enojo que Franco Colapinto se animó a contar por primera vez: “No me gustó que se hablara de…”

Ayer, dado su rol de piloto de reserva, Franco Colapinto no se subió al escenario del 02 Arena de Londres con el resto de los miembros de Alpine F1 Team en la presentación oficial de la Fórmula 1. Pero eso no significa que el futuro cercano del argentino no sea uno de los temas más recurrentes en la parrilla. Futuro al que el propio Colapinto se refirió, poco después de que Jack Doohan se mostrara frustrado al ser consultado tantas veces sobre el mismo tema.

Mucho se habla de que Colapinto podría suceder a Doohan dentro de cinco Grandes Premios, ya que entonces se termina el contrato del australiano. Pero Doohan quiso calmar las aguas y ayer aseguró que Franco solo es “un piloto de reserva”. El ex Williams, a su vez, también mostró su compromiso con el equipo.

Mirá el video

“Yo estoy apoyando al equipo. No soy piloto todavía y no sé cuando lo seré en el futuro, pero mi trabajo es apoyarlo, trabajar con ellos y ayudarlos a sumar puntos consistentemente”, dijo Colapinto en diálogo con Telenoche, intentando también calmar las aguas.

El argentino a su vez, elogió a Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine que fue fundamental para su llegada, y explicó cómo fue que terminó en el equipo francés. “Las primeras cuatro o cinco carreras tuve buenos resultados, había muchos equipos interesados y había llamadas constantes a managers y gente de Williams. Después se fueron perdiendo un par y se fue reduciendo, al final quedó Alpine como la opción ideal y la que me daba más oportunidades de tener una butaca en el futuro”, reveló.

“Para mí es un honor y un orgullo enorme (que lo fichara Briatore). El encontró a Schumi (Michael Schumacher), fue el que creó a (Fernando) Alonso, entonces tiene mucha historia en la F1 y sabe que se la juega por lo que él siente que tiene que ir. Por ahora no se equivocó”, contó el pilarense de 21 años sobre uno de los rostros más longevos de la Máxima.

Colapinto respondió sobre la China Suárez y su vida privada. (Foto: achivo)

El enojo que reveló

¿Un lamento? Sí, que se expusiera tanto su intimidad. En la entrevista con Telenoche, Colapinto se refirió a cómo se abordó su vínculo y sus salidas con Eugenia “China” Suárez y lanzó: “A mí por suerte no me afectó. Obviamente que soy muy chico… siento que es fácil criticar cuando no estuviste en una situación así. Cuando crecés tan de golpe y la gente te empieza a conocer, y dejás de ser un pibe normal de 18 años, es complicado manejarlo. Soy un deportista y no me gustó que se hablara de mi vida privada cuando se tendría que hablar de mi deporte”.