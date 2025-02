Otamendi sin filtro: del pronóstico anti Boca en el Mundial de Clubes al palito para el cuerpo técnico de la Selección

Que Nico Otamendi es un referente ineludible de la Selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América, no es ninguna novedad. El defensor del Benfica, quien comparte plantel con Ángel Di María, no sólo es un líder dentro de la cancha, sino que también es el motor que enciende los festejos en el vestuario después de cada conquista de la Scaloneta. Sus desopilantes videos ya son todo un clásico. Eso sí, no es muy común que hable de todo como lo hizo esta tarde en el programa "Un buen momento", que se emite en radio La Red.

El defensor argentino está enfocado en la Champions League, donde este martes Benfica define su pase a octavos contra Mónaco. Sin embargo, otro gran desafío se asoma en el horizonte: el Mundial de Clubes de junio en Estados Unidos. Allí, el equipo portugués compartirá grupo con Bayern Múnich, Boca Juniors y Auckland City. Cuando le pidieron un pronóstico, no dudó: "Benfica y Bayern entran, je. Vamos a ver... Es un sueño jugarlo, nunca lo hice. Está lindo, enfrentás a los mejores".

En otro tramo de la entrevista con Marcelo Palacios en La Red, Otamendi sorprendió con una queja sobre los saludos de cumpleaños número 37, que fue el 12 de febrero pasado. "Nosotros tenemos un grupo. Leo (Messi) fue uno de los primeros en escribirme, después llegaron los mensajes de muchos compañeros. Chiqui (Tapia) me mandó, el fotógrafo también... Pero del cuerpo técnico, ninguno. No vieron que era mi cumpleaños, je. Pero tranquilo", lanzó con un tono entre broma y reclamo.

"Otamendi":

Por las declaraciones de Nicolás Otamendi sobre los saludos para su cumpleaños pic.twitter.com/Zuw9oBmwkI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 17, 2025

Consultado sobre su continuidad en la Selección, el central dejó en claro que seguirá mientras lo convoquen. "Voy a estar hasta que el entrenador elija a otro. Hoy me siento en plenitud, jugando Champions, en Europa. Cuando se acerca una convocatoria, siempre está la ansiedad y las ganas. Veremos si estaré en la próxima lista", dijo, con la mira puesta en los duelos contra Uruguay y Brasil.

También habló del futuro de Messi y Di María en la Albiceleste: "Leo sigue hasta que diga basta. Ángel tomó la decisión de irse y es un emblema. Hay que disfrutar de estos jugadores".

Sobre su estado físico, Otamendi destacó el rol clave de la nutrición: "Hace años sigo un plan con un nutricionista italiano. Como arroz, pollo y ensalada todos los días. En la Copa América fui tres meses antes para llegar bien. Hay que cuidarse".

Leandro Silva, Álvaro Carreras y Nicolás Otamendi durante la práctica de este lunes en Benfica (Foto: EFE).

Finalmente, recordó la historia detrás de su tatuaje del siete de espadas: "Era un juego que hicimos en la Copa América. Si salía la carta y éramos campeones, había que tatuársela".

Otamendi, entre desafíos, bromas y un reclamo que dejó tela para cortar.