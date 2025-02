Alan Velasco reveló la indicación clave de Gago para su juego en Boca: “Me pide que…”

Alan Velasco, uno de los flamantes refuerzos de Boca en este mercado de pases, por quien el club desembolsó 10 millones de dólares al Dallas FC, hizo su debut el pasado domingo en el empate 0-0 frente a Argentinos Juniors en La Bombonera. Además, el miércoles fue titular ante Unión en Santa Fe, y poco a poco se está consolidando como uno de los futbolistas irreemplazables para el equipo de Fernando Gago.

El volante ofensivo de 22 años ya vivió sus primeras dos semanas como jugador xeneize y compartió su sensación de haber jugado en la casa del seis veces campeón de la Copa Libertadores: “Fue una locura el debut en la Bombonera, mi familia estuvo en la cancha después de casi tres años sin verme en un partido oficial. Me saqué un peso de encima con ese debut, y al día siguiente (ante Unión) ya jugué más relajado", confesó en una entrevista con el Canal de Boca.

El pedido de Gago a Velasco en los entrenamientos

Por otro lado, el exfutbolista de Independiente reveló la indicación clave que le dio Pintita para su desempeño en el cuadro de la Ribera: “Gago me dio mucha confianza, algo muy importante para mí. Ya pude sumar minutos, aunque el resultado no fue el esperado. Me pide que juegue libre, algo que me beneficia por las características de mi juego. Agradezco mucho el cariño que recibo día a día; se hace sentir muchísimo. Espero poder devolverlo dentro de la cancha. Confío en que vamos a tener un gran año".

En relación a su llegada al club, Velasco detalló cómo fue su charla con Juan Román Riquelme, presidente de la institución boquense: “Cuando hablé con Román por primera vez fue muy lindo. Estaba con mi familia y me dijo que tenía muchas ganas de tenerme en Boca. Pudimos poner de nuestra parte lo mejor para que yo esté acá. Me da mucha confianza y espero poder devolverle todo lo que hizo por mí. Él sabe lo que hice para llegar, y aunque se dicen muchas cosas, no le fallé al otro club”.

Velasco habló sobre su charla con Román. (Foto: Archivo)

Boca, que no inició de la mejor manera el torneo Apertura tras sumar dos empates, buscará romper la racha este domingo cuando reciba a Huracán, a partir de las 19:15, en La Bombonera. Por su parte, se espera que Velasco vuelva a ser titular en ese encuentro y busque convertir su primer gol con la camiseta xeneize.