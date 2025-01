Alerta en Boca: Ayrton Costa, el nuevo refuerzo, se podría perder el Mundial de Clubes

Boca Juniors aspira a tener un 2025 superador a los que fue un muy pálido 2024. Además de pelear y volver a ser protagonista en el torneo local, cosa que no consiguió la temporada pasada, tiene como prioridad competir en el ámbito internacional. Primero deberá superar el Repechaje de la Copa Libertadores para entrar a fase de grupos, que en caso de clasificar le ocupará el primer semestre. Luego, a mitad de año, deberá dar la talla en el Mundial de Clubes, donde espera tener una buena participación.

Para este importante campeonato que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, está trabajando incansablemente para realizar un buen mercado de pases y tener un plantel competitivo. Actualmente está en negociaciones por Ander Herrera y Alan Velasco, tiene unos cuantos nombres más en carpeta, y de momento solo incorporó a Carlos Palacios y Ayrton Costa. Con este último, precisamente, surgió un inesperado inconveniente.

Ayrton Costa durante su etapa como jugador de Independiente. (Foto: Independiente)

El Xeneize cerró dos días atrás la llegada del ex Independiente, de último paso por el Royal Antwerp de Bélgica, y espera su arribo este jueves para que realice la evaluación médica y, en caso de que todo salga bien, firme contrato. Si bien hay muchas expectativas puestas en él, podrían llegar a no contar con su flamante refuerzo para el Mundial de Clubes ya que no cuenta con Visa para ingresar al gigante norteamericano, y algunos antecedentes con la Justicia podrían complicar la autorización.

El defensor de 25 años arrastra una Probation que le impusieron por dos causas penales. Una de ellas es por un robo en el que se vio involucrado con su hermano Carlos y otra persona más, aunque luego fue sobreseído porque se consideró que había sido "arrastrado" al mismo. La otra tiene que ver con un supuesto encubrimiento en una investigación en contra nuevamente de su hermano Carlos por el femicidio de su pareja, Agustina Belén Aguilar.

El grupo de Boca en el Mundial de Clubes 2025.

Todo esto podría dificultar que Ayrton Costa logre conseguir la autoriazción para entrar a Estados Unidos. Sin embargo, en Boca pusieron manos a la obra y esperan con optimismo poder conseguir una Visa de trabajo y que así su nuevo jugador pueda disputar el Mundial de Clubes. Este torneo será una parada complicada para los de la Ribera, ya que les tocará competir en el Grupo C con el Bayern Múnich y el Benfica, dos muy duros rivales, además del Auckland City, la cenicienta de la competencia.