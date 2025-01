El sentido mensaje de Sebastián Domínguez al ser presentado como DT de Vélez: "Soñaba con..."

Tras la sorpresiva salida Gustavo Quinteros luego de una espectacular temporada 2024, no tardaron demasiado tiempo en Vélez Sarsfield en encontrar un nuevo DT. Si bien se sabía ya desde hace algunos días que Sebastián Domínguez era el elegido como reemplazante, recién fue oficializado por el club este lunes 6 de enero. Primero lo anunciaron en redes sociales, y luego lo hicieron formalmente en conferencia en compañía del presidente Fabián Berlanga.

El exdefensor no surgió de las inferiores del Fortín, pero logró forjar un muy fuerte vínculo durante su etapa como futbolista. Jugó en Liniers de 2009 a 2014 y llegó a disputar nada menos que 268 partidos. Levantó 5 títulos: 4 de Primera División y una Supercopa Argentina. Además, se ganó el respeto y cariño de los hinchas, y dio cuenta de ello durante la rueda de prensa.

La presentación de Sebastián Domínguez en Vélez

"Es un orgullo y un privilegio que conlleva mucha responsabilidad, porque además hay un porcentaje emocional que no puedo quitar del momento que estoy viviendo. Estoy muy feliz y contento porque ya como jugador mi objetivo era en algún momento ser entrenador de este club, y se dio muy rápido para lo que había pensado o soñado", confesó muy emocionado.

Domínguez dio un gran salto al pasar de Tigre, su primera y hasta ahora única experiencia como primer entrenador, a Vélez. Con los de Victoria quedó antepenúltimo en la tabla anual en 2024 y ahora le tocará dirigir al que quedó 1°. "En poco tiempo me toca estar en esta situación de llevar adelante al último campeón del fútbol argentino, así que siento mucha alegría y tengo presente la responsabilidad que tengo por delante", señaló al respecto.

"Como lo hice como jugador, espero poder hacerlo de la misma manera como entrenador en cuanto al compromiso. Desde el 2009, cuando me tocó jugar, mi compromiso ha sido absoluto, no solamente en el fútbol, sino en todo lo que pueda intervenir para que el club esté mejor. Eso no ha cambiado, tampoco afuera del club. Mi vínculo con Vélez comenzó en 2009 y no ha cambiado ni va a cambiar", concluyó el flamante nuevo DT de la V Azulada.