La terrible pelea entre Seba Domínguez y Sergio Gómez, DT de Platense: “En mi barrio las cosas se arreglan de…”

Vélez, vigente campeón del fútbol argentino, dio otro paso en falso en la fecha 2 de este Torneo Apertura. Perdió como local 1-0 ante Platense, gracias al gol sobre el final de Guido Mainero. El clima en el Estadio José Amalfitani, cuyo campo de juego presentó un estado deplorable, fue sumamente tenso y quedó reflejado en la fuerte discusión que tuvieron ambos entrenadores, Sebastián Domínguez y Sergio Gómez, y en las frases picantes que tuvieron lugar luego del partido.

Sobre el final del duelo, se dio una situación que desató la furia de Seba Domínguez. La dupla técnica de Platense compuesta por Flavio Orzi y Sergio Gómez estaba por hacer un cambio: Ignacio Schor por el autor del gol Mainero. Pero, finalmente, decidieron detenerlo cuando estaba a punto de realizarse y acabó saliendo Vicente Taborda, lo que llevó algo más de tiempo. Domínguez, entonces, a unos pocos metros, se quejó: “Dale, ¡siempre lo mismo!”, le gritaba al juez Andrés Merlos y al cuarto árbitro.

Mirá el video

Al notar la protesta de su colega, Gómez increpó a Seba Domínguez, y el entrenador del Fortín se acercó al punto de quedar cara a cara con el DT de Platense; intercambiaron gritos y estuvieron muy cerca de elevar aún más la discusión: “Siempre lo mismo…”, le reclamaba Domínguez. “Jugá al fútbol”.

El caliente intercambio no concluyó ahí. En la conferencia de prensa posterior que brindó la dupla Orzi-Gómez, se reavivó el tema. Gómez fue consultado por el cruce y reflexionó: “Uno no puede perder la esencia o la humildad. Si el entrenador rival me dice que nunca jugamos al fútbol, está bien; es su forma de verlo y está bien. Pero nosotros somos dos tipos del Ascenso que no fuimos jugadores conocidos, que hace 14 años dirigimos… y lo que recorrimos en estos años fue todo mérito”.

Después, sin pelos en la lengua, Gómez le envió un dardo al director técnico de Vélez Sarsfield, que además había tenido otra fuerte discusión con el árbitro Merlos luego del encuentro por algunas jugadas polémicas. “Acá es fácil enojarse”, declaró el DT del Calamar. “Por ahí en mi barrio, en San Antonio, en Grand Bourg, las cosas se arreglan de otra forma…”.