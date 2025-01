El tremendo cruce entre Sebastián Domínguez y el árbitro Andrés Merlos: “Te conozco bien, si hablo te prendo fuego”

Sebastián Domínguez, flamante entrenador, y todo el mundo Vélez acumuló una nueva decepción. El Fortín, vigente campeón del fútbol argentino, cosechó su segunda derrota en dos encuentros en lo que va del Torneo Apertura: perdió como local 1-0 ante Platense y el final del partido quedó marcado por un fortísimo cruce entre Domínguez y el árbitro Andrés Merlos.

Platense dio otra muestra de mejoría luego del que había sido un empate 1–1 ante River; el nuevo Vélez de Seba Domínguez, que en la fecha 1 había sido goleado por Tigre 3-0, a su vez, no levanta cabeza y todavía no pudo siquiera hacer un gol en lo que va del certamen. Una realidad frustrante que se plasmó en bronca y se notó en el encontronazo postpartido que protagonizaron Domínguez y Merlos.

El entrenador del Fortín se acercó, luego de la derrota, al colegiado y le reclamó algunas jugadas polémicas. “(Juan Ignacio) Saborido, a los 30 minutos, tendría que estar afuera. Es deliberada la falta, por favor”, se quejó Domínguez respecto de una tarjeta amarilla que Merlos no le sacó al defensor del Calamar en el primer tiempo. “Para vos”, contestó tajante el juez, que le cuestionó al exentrenador de Tigre haberle faltado el respeto dos veces.

“¿Cómo que no? Se va solo y lo baja. Toca la pelota y lo baja”, continuó Domínguez, que a su lado tenía a Agustín “Chiqui” Bouzat. “Te explico cuándo es amarilla y cuándo no. No hay temeridad, no hay ataque prometedor, no hay nada”, respondió Merlos.

Pero el cruce escaló cerca de su final. Cuando Domínguez ya estaba alejándose y el intercambio parecía terminar, lanzó un dardo que hizo enojar al juez: “¿Vos dormís tranquilo? Te conozco bien, te prendo fuego”, expresó el DT. “Yo siempre duermo tranquilo. Vení, Seba, vení, prendeme fuego acá”, devolvió Merlos, intentando que la cámara de la televisión lo tomara. Final tenso y caliente.