Vergonha não tem fin: la reacción de los medios brasileños al histórico 0-6 ante Argentina

La Selección argentina Sub 20 arrancó el Sudamericano Sub 20 de Venezuela 2025 de la mejor manera posible, con una histórica paliza por 6-0 nada menos que en el clásico ante Brasil. Ian Subiabre, el Diablito Echeverri por duplicado, Igor Serrote en contra, Agustín Ruberto y Santiago Hidalgo fueron los autores de los goles de este increíble y aplastante triunfo.

La Verdeamarela no solamente sufrió la humillación de ser vapuleada por su eterno rival, sino que además quedó marcada por abrochar la peor derrota de su historia. Nunca un seleccionado juvenil brasileño, en ninguna de sus categorías (Sub 15, 17, 20 y 23) había perdido por semejante diferencia en más de 800 partidos disputados. Los medios locales no tuvieron piedad.

Todos los diarios y portales digitales deportivos fueron contundentes al referirse al pésimo desempeño del equipo. Medios como Lance! o Estadao 150 calificaron la caída como una "humillación" y apuntaron contra el director técnico, Ramon Menezes, por semejante golpe recibido.

No Ataque, por su parte, escribió que Brasil comenzó de manera "aterrorizante" en el Sudamericano Sub 20. Terra, en una sintonía similar, pero más fuerte, señaló que la Canarinha fue "masacrada" por el equipo de Diego Placente.

El portal brasileño de la CNN, en tanto, no fue tan tajante con los calificativos. Sin embargo, si remarcaron el hecho de que se trató de una "goleada histórica". Definitivamente, los medios quedaron muy impactados por el resultado, y este es apenas el comienzo del campeonato.