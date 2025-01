El histórico club inglés que inició conversaciones para fichar a Alejandro Garnacho

El Manchester United volvió a ganar en la Premier League. Tras eliminar al Arsenal por penales en la FA Cup, los Red Devils vencieron 3-1 al Southampton en Old Trafford, gracias a una actuación estelar de Amad Diallo, quien anotó un hat-trick en los últimos 10 minutos y le dio los tres puntos al equipo dirigido por Rubén Amorim. En este partido, el entrenador portugués volvió a incluir a Alejandro Garnacho en el once titular. El Bichito tuvo dos claras oportunidades de gol que no logró concretar, lo que casi condena a su equipo a una nueva derrota.

En medio de los rumores que lo alejan del Manchester United, tanto por su rendimiento como por el alivio financiero que supondría su salida, el medio francés L’Équipe informó que el Chelsea de Enzo Fernández está interesado en fichar a Garnacho. Además, el periódico británico Daily Mail aseguró que los Blues han iniciado "conversaciones preliminares" con los Red Devils sobre el posible fichaje del joven atacante de 20 años, cuyo contrato con el club de Old Trafford se extiende hasta 2028.

La principal motivación del Chelsea es la necesidad de encontrar un reemplazo tras la salida de Christopher Nkunku al PSG, y Garnacho ha sido señalado como el objetivo principal por la directiva de Stamford Bridge. No obstante, también deberán competir con el Napoli, otro club interesado en fichar al campeón de la Copa América 2024 con la Scaloneta. El conjunto italiano, que vendió a Khvicha Kvaratskhelia al PSG por 75 millones de euros, busca un extremo izquierdo con urgencia y el “Bichito” cuenta con el respaldo de su entrenador.

Garnacho podría irse del United. (Foto: Archivo)

Por su parte, el Manchester United solo estaría dispuesto a dejarlo ir por una suma de 80 millones de euros o una oferta superior. Sin embargo, se espera que tanto el Napoli como el Chelsea presenten sus primeras ofertas formales al club inglés, ya que, a pesar de la alta tasación, consideran que hay margen para llegar a un acuerdo. El agente del hispano-argentino ya ha sido contactado por la dirección deportiva del Napoli, que estaría preparando una oferta de 50 millones de euros, mientras que los ingleses planean una oferta de 60 millones.

Desde su llegada al Manchester United, Garnacho disputó 116 partidos, con 23 goles y 14 asistencias, además de haber ganado dos títulos: la Copa de la Liga Inglesa y la FA Cup. Sin embargo, su rol en el equipo se ha visto reducido bajo la dirección de Rubén Amorim, y un reciente desacuerdo con el entrenador lo dejó fuera de un clásico. Esta situación ha llevado al atacante a figurar en la lista de transferibles del club.