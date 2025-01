Además del Napoli, otro grande de la Premier se mostró interesado en Garnacho

El Manchester United atraviesa una muy floja temporada, en la que no logra encontrar regularidad en los resultados y comenzó a mirar de reojo y preocuparse por la zona de descenso en la Premier League. El mal comienzo del campeonato ya se cargó la salida de Erik ten Hag. Bajo la dirección técnica de Ruben Amorim, de a poco están intentando levantar, aunque todavía no encuentran su mejor versión. Al encontrarse también en una situación económica no del todo favorable, el club podría desprenderse de algunos jugadores.

En ese sentido, Alejandro Garnacho se encuentra en la lista de "transferibles". Si bien es un futbolista bien considerado dentro del plantel y no tienen en mente dejarlo ir en el corto plazo, tampoco verían con malos ojos venderlo a otro club si hay una buena oferta del otro lado. El Napoli ya hizo una primera propuesta por él por 50 millones de euros, pero desde los Red Devils tazaron al joven delantero de 20 años en 70 millones. En las últimas horas, apareció otro grande de Inglaterra en la puja por el hispano-argentino.

El Chelsea, donde brilla Enzo Fernández, está interesado en Garnacho. (Foto: Chelsea FC)

Según informaron distintos medios ingleses, entre los que se encuentran Sky Sports, The Sun y The Guardian, el Chelsea, donde hoy en día brilla otro futbolista de la Scaloneta como Enzo Fernández, estaría interesado en incorporar al Bichito. Si bien aún no han hecho ninguna oferta formal, si habrían comenzado conversaciones para un potencial fichaje del atacante.

Los Blues buscan reforzar la delantera ante la inminente salida del frances Christopher Nkunku al París Saint-Germain y la joya del Manchester es una de las principales alternativas que evalúan para reemplazarlo. También posaron los ojos en el alemán Karim Adeyemi del Borrussia Dortmund. A diferencia de otros contendientes, los dirigidos por Enzo Maresca cuentan con una holgura económica que les permitiría afrontar semejantes gastos.

De todos modos, más allá de las posibilidades del Chelsea, todo apunta a que Garnacho continuará siendo, al menos este año, jugador del United, con el que tiene contrato hasta junio de 2028. Esta temporada lleva disputados unos 31 partidos entre Premier, Europa League y las distintas copas domésticas, en los que convirtió 8 goles y dio 6 asistencias. Desde su debut en 2022, acumula unos 117 encuentros, 23 tantos convertidos en total y otros 15 asistidos.