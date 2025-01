Se ganó la titularidad en San Lorenzo, pero no continuará en Boedo y su futuro es una incógnita

San Lorenzo cerró un 2024 para el olvido en todos los frentes, tanto en el deportivo como en el institucional y el económico. Como quedó la situación del club tras el final de la temporada, con la Asamblea por el balance suspendida, incidentes con los hinchas y una reestructuración de la dirección del fútbol, en el 2025 no asoma un panorama mucho más alentador.

En ese sentido, en Boedo se preparan para un mercado de pases muy austero, adelantado por el mismo presidente, Marcelo Moretti. Ya saben que no podrán afrontar grandes gastos, hay muchos jugadores con los que deben resolver su situación contractual y no podrán traer muchos ni grandes refuerzos. Por le contrario, se desprenderán de varios futbolistas, algunos de ellos importantes.

San Lorenzo no hará uso de la opción de compra de Chila Gómez. (Foto: @gaston_chila_96)

Tal es el caso de Gastón Gómez. El arquero había llegado a préstamo por un año desde Racing con opción de compra. Sin embargo, en el Ciclón decidieron no hacer uso de la misma pese a que durante la temporada se había ganado la titularidad y estaba bien considerado por Miguel Ángel Russo, por lo que deberá regresar a Avellaneda.

De todos modos, su carrera no continuará de momento en el cuadro blanquiceleste, ya que no sería tenido en cuenta por Gustavo Costas. Con contrato vigente hasta diciembre de 2025, los más probable es que vuelvan a darlo a préstamo, aunque aún no se sabe a qué club podría ir. En la Academia tuvo su debut en 2017, pero recién ganaría mayor protagonismo en 2021 y 2022 ante las lesiones de Gabriel Arias. Atajó en un total de 53 partidos, en los que recibió 43 goles y acumuló 25 vallas invictas.

En tanto, en San Lorenzo, al que llegó a principios de 2024, comenzó como suplente de Facundo Altamirano bajo la dirección técnica de Rubén Darío Insua. Nuevamente gracias a una lesión del primer arquero, el Chila Gómez tuvo una oportunidad a mitad de año y terminó ganándose la titularidad. Fueron 22 encuentros jugados, en los que mantuvo el arco en cero en 6 oportunidades y le convirtieron 20 tantos.