La tremenda sentencia de Carlos Palacios sobre Boca a horas de sumarse al plantel: "Todos sabemos que es..."

Carlos Palacios es el primer y hasta ahora único refuerzo de Boca Juniors para el 2025. Mientras se espera la llegada de nuevas incorporaciones, en la Ribera se preparan para comenzar la pretemporada esta misma semana. El chileno, que pasó las fiestas en su país natal, emprendió viaje este miércoles hacia Argentina y este jueves se sumará finalmente al plantel.

Antes de subirse al avión, fue interceptado por el micrófono de ESPN y manifestó sus expectativas para este nuevo desafío que se le viene: "Un año nuevo, un año diferente vistiendo una camiseta pesada, una camiseta importante que conlleva muchas cosas. Estoy con ganas de disfrutar, de jugar en la Bombonera y, obviamente, de conquistar muchos títulos", expresó en primer término.

Las expectativas de Carlos Palacios en Boca

Tras esto, reconoció que no será una parada sencilla y soltó una tremenda sentencia sobre lo que significa ir a jugar al Xeneize: "Todos sabemos que Boca es uno de los equipos más grandes del mundo y conlleva muchas cosas. Es un ambiente muy pesado, con mucha gente, muchos mensajes, pero me he sentido muy bien. Solo espero que me vaya bien y responder a la gente dentro de la cancha", apuntó la Joya.

A su vez, se refirió a uno de los aspectos que tuvo que trabajar con mayor intensidad durante la última temporada en Colo-Colo para alcanzar su mejor nivel: "Sé que en su momento el físico no lo trabajé y no me preocupaba de eso, pero ahora soy un jugador más maduro, más completo, me preocupo de cada detalle y este paso a Argentina es importante y tengo que estar preparado para todo", señaló al respecto.

Por último, habló sobre la relación con Juan Román Riquelme y la importancia que tuvo en su llegada al club: "Conversé con él cuando estuve allá, ahora me mandó un mensaje de Año Nuevo y espero responderle dentro de la cancha por todo lo que me buscó y todo lo que hizo para poder llevarme a Boca", concluyó Palacios.