La reacción de James Vowles, jefe de Colapinto en Williams, al apodo que le pusieron los argentinos: "Es una muy..."

En la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional, equipos como Ferrari, Red Bull y Mercedes se imponen en la primera plana de la prensa y en la preferencia de los fanáticos. Sin embargo, Williams ha logrado ganarse un lugar especial este 2024 entre el público latinoamericano, más precisamente en Argentina, tras la aparición de Franco Colapinto a mitad de año.

Esto hizo que la escudería británica, a pesar de ser una de las más débiles en cuanto a resultados, comenzara a tener mucha mayor repercusión e interacciones en redes sociales. Esto mismo pasó con su director deportivo, James Vowles, quien en estos meses ha aparecido muchas veces junto al piloto pilarense, elogiando sus buenos desempeños y defendiéndolo ante las críticas, por lo que se ganó el apodo de "Tío James" por parte de los fanáticos argentinos.

La reacción de James Vowles a su nuevo apodo

Este lunes, a modo de despedida del año, el jefe de Williams respondió algunas preguntas del público en un video para los canales oficiales de la constructora y se refirió a este nuevo sobrenombre: "Mi equipo me comentó que me gané el apodo 'Uncle James', que en español es Tío James. Creo que es una muy buena idea ver algunos de los comentarios que me hicieron en Instagram y otras plataformas y contestarlos", comenzó a decir en inglés.

Tras esto, se animó hablar en castellano, aunque advirtió que no era muy fluido en ese idioma: "Para aclarar, mi español no es fantástico, pero gracias a todos y gracias por el sobrenombre Tío James", apuntó. A continuación, pasó a leer y responder los comentarios de las redes sociales.

Más adelante, en el mismo video, volvió a insistir con el tema: "Increíble apoyo de Argentina, muchos corazones y símbolos de brazos, y mucho apoyo para Franco Colapinto y para el equipo. Queda reflejado que a la gente le encanta que seamos abiertos y honestos. Les garantizo que es parte de nosotros y se va a quedar, estamos acá para mostrarles todo y es genial que nos apoyen en el camino", sentenció Vowles.