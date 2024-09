Sonríe Diego Martínez: los 3 jugadores clave que recuperaría Boca para visitar a Racing

Tras el gran pasaje a cuartos de final de Copa Argentina conseguido en Mendoza ante Talleres, a Boca Juniors se le vienen dos muy importantes compromisos en el campeonato local. Primero deberá visitar a Racing este sábado 14 de septiembre por la fecha 14 de la Liga Profesional. Luego, el sábado 21, tendrá el Superclásico contra River en la Bombonera por la fecha 15. Conseguir buenos resultados sería fundamental tanto por los puntos como desde el lado anímico para encarar el resto de la temporada de la mejor manera posible.

Este lunes, el Xeneize se desayunó con una pésima noticia: Brian Aguirre, quien venía teniendo un muy buen desempeño en los últimos partidos, sufrió ante la T un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, lo que lo alejará de las canchas por lo menos por algunas semanas, perdiéndose ambos clásicos. Sin embargo, Diego Martínez puede permitirse sonreír ya que, a pesar de esta baja, recuperaría otros tres nombres clave.

Romero volvería a calzarse los guantes ante Racing. (Foto: Santiago Tagua/MDZ)

Se trata de Sergio Romero, Marcos Rojo y Edinson Cavani, quienes habían sufrido distintas lesiones de distintos grados, pero que ya estarían disponibles para el sábado contra la Academia. El central y capitán del equipo es el que en mejores condiciones físicas llegará, ya que arrastraba apenas una sobrecarga muscular y no fue convocado para la Copa Argentina por mera precaución.

Rojo y Cavani ya podrían estar disponibles para ambos clásicos. (Foto: Fotobaires)

En cuanto a Chiquito, aún no se había recuperado al 100% del su hombro derecho para el último sábado, pero con los distintos trabajos de kinesiología que estuvo realizando en la semana, ya podría volver a calzarse los guantes en Avellaneda ante su ex club. El Matador, por su parte, es el que hace más tiempo no juega y está en la última etapa de recuperación de la distensión en el sóleo. Es muy probable que ya pueda volver a la actividad, aunque su presencia en el Cilindro será evaluada en los próximos días.

A esto se le suma que Luis Advíncula, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel ya se habrán reincorporado tras las convocatorias a sus respectivas selecciones nacionales para la doble fecha de Eliminatorias. En ese sentido, con Romero, Rojo y Cavani también a disposición, Boca podrá afrontar los partidos contra Racing y River con la cabeza en alto.