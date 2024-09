Salió a la luz el video de la pelea entre Fassi y Merlos: el grito de "¡vení, cagón!" y ¿voló una piña?

El mano a mano entre Boca y Talleres de Córdoba, que se disputó el pasado sábado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, trajo enormes consecuencias y acusaciones cruzadas. ¿Los protagonistas? Andrés Fassi, presidente del club cordobés, y Andrés Merlos, referí encargado de manejar los hilos del cruce de octavos de la Copa Argentina, quienes tuvierion una escandalosa pelea en la puerta del vestuario del árbitro.

El desencadenante fue el error del colegiado en la previa del gol del Brian Aguirre, quien anotó el primer tanto del partido tras una jugada en la que la pelota había salido de los límites del campo de juego. Posteriormente cometió otros errores que también perjudicaron al equipo de Diego Martínez en el transcurso del juego.

"Él se mete a su camarín porque lo detienen los banderas (jueces de línea) y el cuarto árbitro, porque quería agredirme. En un momento, yo afuera del camarín, se ve que se les soltó a los banderas, vino y directamente me agredió. Me pegó una trompada a mí y una patada al vicepresidente Hugo Gatti. Es inexplicable, en mi vida en el fútbol he visto una situación como esta", contó Fassi en zona mixta sobre el altercado post partido.

Por su parte Merlos, en diálogo con DSports, dio su versión de lo sucedido: "Entró con dos personas, con un arma de fuego, amenazando. Lo único que queda es que meta el dedo en el gatillo y no sé si lo estaría contando en este momento. Amenazaba, decía 'te vamos a matar, hijo de puta, nos vivís cagando'. Con un tono mexicano, parecía así. Yo le decía que venga al vestuario".

En horas de la tarde de este lunes, TyC Sports mostró imágenes exclusivas de lo sucedido en la zona de vestuarios del Malvinas Argentinas. En la misma se puede apreciar el ingreso al camarín de los árbitros poblado de efectivos policiales que intentaban calmar las aguas. Se lo ve a Andrés Fassi intentado hablar con Merlos y en un momento se lo escucharía gritar "¡vení, cagón!". Acto seguido, parece verse a alguien lanzar una piña al aire, por lo que el presidente de la T tiró su cuerpo para atrás. Luego de eso, el mandamás del club cordobés empieza a repetir "¡vos sos testigo!", señalando uno por uno a los policías que estaban en el lugar.

Teniendo en cuenta que ambas declaraciones difieren una de la otra, será la Justicia quien determinará los pasos a seguir y, en definitiva, cuál de las versiones es la que más se acerca a lo acontecido en tierras mendocinas.

El repudio de la Asociación Argentina de Árbitros

"La Asociación Argentina de Árbitros repudia y rechaza enérgicamente los hechos acontecidos en el día de ayer en el marco del encuentro entre el Club Atlético Boca Juniors y su par Talleres de Córdoba, sucedidos en la zona mixta de vestuarios presuntamente con allegados al club Talleres de Córdoba. Nos solidarizamos con nuestros afiliados Diego Bonfa, Pablo Gualtieri, Felipe Viola y el compañero Andrés Merlos y nos encontramos trabajando con nuestro cuerpo de asesores legales y a entera disposición de las autoridades competentes, para esclarecer los hechos acontecidos y llegar a la verdad de los mismos a fin de que se toman las acciones correspondientes ante hechos de esta gravedad por la repudiable situación de violencia acontecida"