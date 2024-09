Ricardo Gareca recogió el guante y le respondió a Arturo Vidal: "Nosotros sabemos..."

"¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que solo ve fútbol argentino", fueron las palabras con las que el mediocampista Arturo Vidal le pegó a Ricardo Gareca luego del 3-0 que la Selección de Chile sufrió ante su par de Argentina el pasado jueves en el estadio Monumental.

Este sábado, desde las 18 en condición de local, la Roja tendrá revancha ante su gente en el marco de la 8ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En la previa del duelo, el Tigre enfrentó los micrófonos y no dudó en responderle al futbolista del Colo Colo.

Al ser consultado sobre las polémicas declaraciones de Vidal, el director técnico fue categórico a la hora de responder: "Es una voz autorizada. Yo no tengo nada que decir. Nosotros sabemos lo que sentimos como grupo. Todo lo demás son opiniones en las que no voy a polemizar".

Sobre la difícil situación de Chile, que acumula cinco punto en siete partidos, Gareca añadió: "Mientras matemáticamente me dé los números e independientemente de lo que pase mañana, mientras los números me den yo la peleo y los jugadores a quien yo represento la tienen que pelear a muerte. No bajo los brazos".

“Coincidimos que hay que ganar en el partido de mañana, pero desde la locura es muy probable que el resultado no sea el beneficioso. Desde la tranquilidad y la determinación para ejecutar tenemos buenas posibilidades", sentenció el DT en su charla con los medios.