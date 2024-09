Munian reveló el motivo por el que eligió el 80 para su camiseta de San Lorenzo: "Me gusta y..."

San Lorenzo cerró un refuerzo de jerarquía sobre el cierre del mercado de pases. Luego de que las negociaciones se estiraran mucho más de lo pensado, Iker Muniain retornó a Argentina, afrontó los estudios pertinentes y fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Ciclón.

En su primera conferencia de prensa como hombre del Cuervo, el español de 31 años se mostró más que conforme con el paso que dio en su carrera, donde abandonó la comodidad de Athletic de Bilbao (donde es ídolo absoluto para los hinchas) y se la jugó por cumplir su sueño de jugar en Argentina.

El español lucirá el número 80 en su espalda.

En su charla ante los medios, comenzó poniéndose a disposición del DT: "Trabajé duro para encontrarme bien. Las sensaciones han sido muy buenas. Cuando el técnico quiera, yo estoy disponible. El argentino es un fútbol de contacto, todos los equipos tratan de pelear todos los partidos.

Posteriormente, a la hora de mostrar su nueva dorsal, sorprendió al lucir el número 80. Sobre esta situación Munian, expresó: "El número no deja de ser anecdótico. Me gusta y no quedaban los que yo usé. Estuve mirando y elegí el 80. Espero tener éxitos con este número".

Para finalizar, se refirió a las palabras que Lionel Scaloni tuvo para con su llegada a San Lorenzo: "Le agradezco mucho, un referente como él, un técnico que lo está haciendo impresionante con Argentina. Escuchar de su boca a uno le da confianza y se lo agradezco. Le deseo lo mejor".